Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Tổng giám đốc Thaco xin nghỉ, Chủ tịch Trần Bá Dương kiêm nhiệm

  • Thứ hai, 18/8/2025 13:43 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Ông Phạm Văn Tài tự nguyện xin nghỉ sau 20 năm gắn bó với Thaco, trong đó có 7 năm giữ chức Tổng giám đốc.

Ông Phạm Văn Tài đã có 20 năm gắn bó với Thaco trước khi từ nhiệm. Ảnh: Thaco.

Theo thông tin từ Thaco, ông Phạm Văn Tài, Tổng giám đốc, đã tự nguyện xin nghỉ công tác trong đợt tái cấu trúc và chuyển đổi số trên toàn doanh nghiệp.

Ông Tài sinh năm 1965, đã có 20 năm gắn bó với Thaco. Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ giữa tháng 4/2018.

Sau khi ông Tài từ chức, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương sẽ kiêm nhiệm cương vị CEO Thaco.

Ngoài ông Tài, ông Nguyễn Một, Giám đốc cấp cao phụ trách văn hóa và truyền thông của Thaco, cũng tự nguyện thôi chức trong đợt này.

Thaco mới đây bổ nhiệm 3 Phó tổng giám đốc gồm ông Nguyễn Quang Bảo, ông Trần Bảo Sơn và ông Nguyễn Hoàng Tuệ. Các nhân sự này đều là Tổng giám đốc tại các đơn vị thành viên của tập đoàn, lần lượt là Thaco Auto, Thaco Agri và Thadico.

Theo Thaco, việc bổ nhiệm này nhằm kiện toàn bộ máy điều hành, bảo đảm tính kế thừa và liên tục đổi mới trong quản trị.

Trong thông điệp đầu năm, Chủ tịch Trần Bá Dương tuyên bố sẽ tuyển dụng 26.149 nhân sự, nâng tổng số nhân sự lên 77.161 người. Doanh nghiệp sẽ đặc biệt chú trọng đến sự cân đối giữa đội ngũ lãnh đạo, quản lý lâu năm và lớp nhân sự trẻ, năng động nhằm đáp ứng xu thế chuyển đổi số và kinh tế số.

Thadico đề xuất làm tuyến đường 22.600 tỷ kết nối Vành đai 4 TP.HCM

Thadico - thành viên Thaco Group của ông Trần Bá Dương - đề xuất tỉnh Đồng Nai cho phép nghiên cứu dự án đường kết nối Đồng Xoài - Vành đai 4 TP.HCM theo hình thức hợp đồng BT.

16:53 11/8/2025

Thaco đi bán sầu riêng

Sau khi thử nghiệm sản phẩm xoài, Thaco Agri tiếp tục đưa sầu riêng Monthong lên kệ Emart.

17:52 17/7/2025

Thaco đề xuất làm metro nối Bến Thành, Thủ Thiêm và sân bay Long Thành

Thaco đề xuất nghiên cứu tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm - Long Thành. Nếu không được chọn làm nhà đầu tư, tập đoàn vẫn bàn giao kết quả nghiên cứu, không yêu cầu hoàn phí.

17:47 1/7/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Trần Bá Dương Thaco Thaco tổng giám đốc Thaco chủ tịch thaco

  • Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco)

    Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco)

    Thaco là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và phân phối ôtô tại Việt Nam. Hiện Thaco cũng mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản và nông nghiệp. Công ty cũng chính là cổ đông lớn nhất của Đại Quang Minh, chủ đầu tư dự án siêu đô thị 2,2 tỷ USD Sala Thủ Thiêm (TP.HCM).

    • Thành lập: 1997
    • Sáng lập: Trần Bá Dương
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý