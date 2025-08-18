Tổng giám đốc Thaco xin nghỉ, Chủ tịch Trần Bá Dương kiêm nhiệm

Ông Phạm Văn Tài tự nguyện xin nghỉ sau 20 năm gắn bó với Thaco, trong đó có 7 năm giữ chức Tổng giám đốc.

Ông Phạm Văn Tài đã có 20 năm gắn bó với Thaco trước khi từ nhiệm. Ảnh: Thaco.

Theo thông tin từ Thaco, ông Phạm Văn Tài, Tổng giám đốc, đã tự nguyện xin nghỉ công tác trong đợt tái cấu trúc và chuyển đổi số trên toàn doanh nghiệp.

Ông Tài sinh năm 1965, đã có 20 năm gắn bó với Thaco. Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ giữa tháng 4/2018.

Sau khi ông Tài từ chức, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương sẽ kiêm nhiệm cương vị CEO Thaco.

Ngoài ông Tài, ông Nguyễn Một, Giám đốc cấp cao phụ trách văn hóa và truyền thông của Thaco, cũng tự nguyện thôi chức trong đợt này.

Thaco mới đây bổ nhiệm 3 Phó tổng giám đốc gồm ông Nguyễn Quang Bảo, ông Trần Bảo Sơn và ông Nguyễn Hoàng Tuệ. Các nhân sự này đều là Tổng giám đốc tại các đơn vị thành viên của tập đoàn, lần lượt là Thaco Auto, Thaco Agri và Thadico.

Theo Thaco, việc bổ nhiệm này nhằm kiện toàn bộ máy điều hành, bảo đảm tính kế thừa và liên tục đổi mới trong quản trị.

Trong thông điệp đầu năm, Chủ tịch Trần Bá Dương tuyên bố sẽ tuyển dụng 26.149 nhân sự, nâng tổng số nhân sự lên 77.161 người. Doanh nghiệp sẽ đặc biệt chú trọng đến sự cân đối giữa đội ngũ lãnh đạo, quản lý lâu năm và lớp nhân sự trẻ, năng động nhằm đáp ứng xu thế chuyển đổi số và kinh tế số.