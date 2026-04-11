Chủ tịch Tập Cận Bình gặp lãnh đạo Quốc dân đảng Đài Loan

Chủ tịch Quốc dân đảng Trịnh Lệ Văn. Ảnh: Quốc dân đảng

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) Tập Cận Bình sáng 9/4 đã có cuộc gặp với bà Trịnh Lệ Văn, Chủ tịch Quốc dân đảng Trung Quốc (KMT), tại Bắc Kinh, Tân Hoa Xã đưa tin.

Chuyến thăm của bà Trịnh diễn ra theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân ông Tập Cận Bình, đánh dấu lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ một Chủ tịch Quốc dân đảng dẫn đầu phái đoàn tới Trung Quốc đại lục.

Trước khi tới Bắc Kinh, đoàn đã thăm tỉnh Giang Tô và thành phố Thượng Hải.

Cuộc hội kiến này cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2016, lãnh đạo đương nhiệm của Quốc dân đảng ở Đài Loan gặp gỡ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau chuyến thăm của cựu Chủ tịch Quốc dân đảng Hồng Tú Trụ.

Bà Trịnh mô tả chuyến công du kéo dài 6 ngày, bắt đầu từ Thượng Hải hôm 7/4, là “hành trình vì hòa bình”. Trong các điểm dừng chân tại Thượng Hải và Nam Kinh, bà nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định xuyên eo biển.

Từ trước tới nay, Bắc Kinh vẫn khẳng định thống nhất hòa bình là phương án ưu tiên đối với vấn đề Đài Loan. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất nếu cần thiết.

Khi nhậm chức Chủ tịch Quốc dân đảng vào tháng 10 năm ngoái, bà Trịnh đã nhận được thư chúc mừng từ ông Tập Cận Bình, trong đó kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy tiến trình thống nhất - thông điệp được đánh giá là vượt ra ngoài khuôn khổ thông lệ về quan hệ hai bờ.

Chuyến thăm của bà Trịnh diễn ra chỉ hơn một tháng trước chuyến công du dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh.

Giới quan sát cho rằng vấn đề Đài Loan nhiều khả năng sẽ được đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Trump vào tháng 5, trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục cảnh báo Washington cần thận trọng, đặc biệt liên quan tới các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan.