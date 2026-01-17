Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chủ tịch Pramac Group qua đời ở tuổi 36

  • Thứ bảy, 17/1/2026 10:04 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Theo thông tin từ thành viên trong gia đình, doanh nhân Hà Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Pramac Group - đã qua đời vào ngày 15/1.

Doanh nhân Hà Quang Dũng. Ảnh: FB Hà Ánh Nhi.

Trang cá nhân của bà Hà Ánh Nhi (em gái doanh nhân Hà Quang Dũng) xác nhận Chủ tịch HĐQT Pramac Group đã qua đời vào ngày 15/1.

Doanh nhân Hà Quang Dũng sinh năm 1990, là Chủ tịch HĐQT CTCP Pramac, hoạt động chủ lực trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đặc biệt là sản xuất nhôm.

Về học vấn, ông Dũng từng theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), nằm trong nhóm 10 thí sinh có điểm số cao nhất kỳ thi đại học năm đó. Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục nhận học bổng Thạc sĩ tại Đại học Liverpool (Vương quốc Anh), đồng thời có thời gian làm việc trong lĩnh vực ngân hàng trước khi tham gia điều hành doanh nghiệp gia đình.

Dù là thế hệ thứ 2 của Tập đoàn Nguyệt Ánh, song ông Hà Quang Dũng không tiếp quản ngay hệ sinh thái kinh doanh đa ngành của gia đình mà quyết định thử sức bằng việc vay vốn để mua lại một nhà máy nhôm đã phá sản.

Sau 5 năm, Pramac Group do ông sáng lập đã vươn lên trở thành nhà cung cấp nhôm hàng đầu cho nhiều đơn vị sản xuất trong và ngoài nước, thiết lập quan hệ hợp tác với các thương hiệu lớn như Heineken, Coca-Cola.

Theo thông tin công bố trên website, CTCP Pramac được thành lập năm 2018, tiền thân là Nhà máy Nhôm Tân Đông, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhôm thỏi (ingot) và phôi nhôm dài (billet). Doanh nghiệp sở hữu nhà xưởng rộng 20.000 m2 với tổng vốn đầu tư khoảng 20 triệu USD.

CTCP Pramac hiện được đánh giá là một trong những nhà máy sản xuất nhôm quy mô lớn tại khu vực miền Bắc.

Doanh nghiệp đang tập trung vào việc nâng công suất nhà máy lên 60.000 tấn/năm, trong đó dự kiến phân bổ 20.000 tấn cho thị trường châu Á, 20.000 tấn cho châu Âu và 20.000 tấn phục vụ nhu cầu trong nước. Công ty cũng đầu tư dây chuyền đúc rót phôi nhôm tự động với công suất 25 tấn/mẻ; nhà máy có 4 lò, tương đương công suất 100 tấn/mẻ.

VinaCapital gửi thông báo khẩn liên quan Shark Linh tới nhà đầu tư

VinaCapital mới đây đã ra thông báo về việc bị mạo danh, sử dụng nội dung hợp tác với bà Thái Vân Linh (Shark Linh) để quảng cáo, lừa đảo.

29:1750 hôm qua

Cựu chủ tịch Eximbank làm chủ tịch Chứng khoán Bảo Minh

Chứng khoán Bảo Minh mới đây quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT với ông Thiều Hữu Chung và thay thế bằng bà Lương Thị Cẩm Tú - cựu Chủ tịch HĐQT Eximbank.

11:03 15/1/2026

'Cháy hàng' cổ phiếu Vinamilk, Vietnam Airlines

Bất chấp VN-Index điều chỉnh và các cổ phiếu trụ phân hóa mạnh, cổ phiếu VNM của Vinamilk bất ngờ trở thành điểm tựa hiếm hoi khi tăng trần, vươn lên vùng giá cao nhất hơn 2 năm.

16:37 14/1/2026

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

pramac group Tiền mã hóa hà quang dũng nhôm qua đời

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Trung Quoc tiep tuc ban trai phieu My hinh anh

Trung Quốc tiếp tục bán trái phiếu Mỹ

56 phút trước 14:48 17/1/2026

0

Trung Quốc tiếp tục cắt giảm lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nắm giữ trong tháng 11, đưa quy mô dự trữ xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Tin dung bat dong san hien ra sao? hinh anh

Tín dụng bất động sản hiện ra sao?

1 giờ trước 14:35 17/1/2026

0

Dòng vốn tín dụng đang quay trở lại thị trường bất động sản sau giai đoạn trầm lắng, song tốc độ tăng trưởng được duy trì theo hướng thận trọng, có chọn lọc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý