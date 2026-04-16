Chủ tịch Phát Đạt nói về đề xuất dời Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Chủ tịch Phát Đạt cho biết đề xuất dời Trường Đại học Bách khoa TP.HCM xuất phát từ chủ trương chung, doanh nghiệp chỉ tham gia kiến nghị, việc quyết định thuộc cơ quan quản lý.

Cơ sở Đại học Bách khoa TP.HCM đặt tại phường Diên Hồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 16/4, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) - đã có chia sẻ về đề xuất di dời Trường Đại học Bách khoa TP.HCM tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt mà doanh nghiệp này đưa ra trước đó.

Theo ông Đạt, việc di dời các trường đại học, cao đẳng và bệnh viện ra khỏi khu vực nội đô là chủ trương chung của Chính phủ, từ Trung ương đến địa phương. Do đó, doanh nghiệp chỉ tham gia trên cơ sở định hướng này và có quyền đề xuất, còn việc có được chấp thuận hay không hoàn toàn thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý Nhà nước.

Trên quan điểm cá nhân, ông cho rằng việc di dời là cần thiết nhằm tạo điều kiện đầu tư mới, mở rộng không gian và nâng cấp hạ tầng giáo dục. Ông nhận định nếu được triển khai phù hợp, việc này có thể góp phần giảm áp lực giao thông nội đô, giảm chi phí cho sinh viên, tạo điều kiện tiếp cận cơ sở vật chất tốt hơn, phù hợp với môi trường giáo dục hiện đại.

Riêng với đề xuất liên quan đến việc dời Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, ông Đạt nhấn mạnh việc triển khai cụ thể, lựa chọn nhà đầu tư đều là thẩm quyền của cơ quan quản lý, doanh nghiệp không có quyền quyết định.

Ông Nguyễn Văn Đạt phát biểu tại phiên họp thường niên ngày 16/4. Ảnh: PDR.

Trước đó, trong văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM, Phát Đạt đã đề xuất di dời Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM khỏi nội đô. Doanh nghiệp kiến nghị được chấp thuận chủ trương khảo sát, lập hồ sơ thiết kế và nghiên cứu triển khai dự án xây dựng cơ sở mới của trường tại khu vực khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ngoài ra, Phát Đạt cũng đề xuất được nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch khu đất hiện hữu của Trường Đại học Bách khoa tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng sau khi cơ sở đào tạo được di dời, để phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hơn của TP.HCM trong giai đoạn 2026-2030.

Phát Đạt cho biết sẽ tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và tự chi trả chi phí khảo sát, nghiên cứu lập đề xuất dự án, cũng như thực hiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án này.

Ông Đạt cũng thừa nhận thời gian qua có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh đề xuất này, song cho rằng đó là quan điểm cá nhân của từng bên. Doanh nghiệp, theo ông, chỉ thực hiện theo đúng định hướng và quy định của Nhà nước.