Chủ tịch huyện ở Hàn Quốc lại gây phẫn nộ vì văng tục trước người dân

Chưa kịp lắng xuống bê bối phát ngôn về “nhập khẩu trinh nữ”, Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee-soo tiếp tục khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ khi chửi thề ngay trước mặt người dân.

Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee-soo. Ảnh: Jindo County.

Theo hãng tin Yonhap, ngày 9/2, ông Kim Hee-soo đã chủ trì một buổi gặp gỡ, đối thoại với người dân tại Trường Trung học Gunnam nhằm trao đổi về nhiều vấn đề dân sinh, trong đó có hạ tầng giao thông và các dự án xây dựng trên địa bàn.

Tuy nhiên, bầu không khí đối thoại nhanh chóng trở nên căng thẳng khi một người dân lớn tiếng phản ánh, khiếu nại về công tác làm đường. Trước tình huống này, ông Kim được cho là đã buông lời nhận xét mang tính xúc phạm, cho rằng “người đó quá ồn ào”, rồi bất ngờ đứng dậy và văng tục.

Hành vi trên lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ những người có mặt và làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận địa phương.

Một quan chức huyện Jindo thừa nhận sự việc, cho biết: “Có khả năng ông Kim đã vô tình sử dụng lời lẽ thô tục khi trao đổi với người dân. Chúng tôi xin lỗi vì những sự việc đáng tiếc liên tiếp xảy ra, gây ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh chính quyền địa phương”.

Vụ việc mới nhất càng khoét sâu làn sóng bức xúc đang bao trùm dư luận Hàn Quốc, trong bối cảnh ông Kim Hee-soo trước đó đã gây tranh cãi nghiêm trọng với phát ngôn bị coi là xúc phạm phụ nữ và các quốc gia khác.

Cụ thể, trong một cuộc tọa đàm ngày 4/2 về đề án sáp nhập tỉnh Gwangju và Jeolla Nam, ông Kim đã đề cập ý tưởng “nhập khẩu phụ nữ trẻ từ những nơi như Việt Nam hoặc Sri Lanka” để đối phó nguy cơ suy giảm dân số.

Phát ngôn này lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ trong và ngoài Hàn Quốc. Dù ông Kim đã lên tiếng xin lỗi cùng ngày, khẳng định không có ý định xúc phạm bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào, nhưng lời giải thích của ông không đủ để xoa dịu dư luận. Đảng Dân chủ Hàn Quốc sau đó đã áp dụng các biện pháp kỷ luật và quyết định khai trừ ông Kim khỏi đảng Dân chủ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ngày 6/2 đã gửi công hàm tới chính quyền tỉnh Jeolla Nam và huyện Jindo, đánh giá phát ngôn của ông Kim là thiếu chuẩn mực, mang tính xúc phạm và cần được nhìn nhận nghiêm túc, đúng bản chất, đồng thời có biện pháp sửa chữa trên tinh thần cầu thị và tôn trọng lẫn nhau.

Công hàm nhấn mạnh những phát biểu trên đã gây tổn thương nghiêm trọng tới cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Đến ngày 9/2, chính quyền tỉnh Jeolla Nam đã chính thức gửi thư xin lỗi tới Đại sứ quán Việt Nam và Sri Lanka, thừa nhận phát ngôn của ông Kim là “không phù hợp và không thể biện minh trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Trong thư, chính quyền tỉnh nhấn mạnh việc sử dụng cụm từ “nhập khẩu” đối với con người đã làm tổn hại nghiêm trọng đến phẩm giá, đi ngược lại các giá trị về tôn trọng con người, bình đẳng giới và hòa nhập đa văn hóa mà Jeolla Nam theo đuổi.