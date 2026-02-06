Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch đầu tiên của VCCI qua đời

  • Thứ sáu, 6/2/2026 11:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ông Đoàn Duy Thành, Chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), vừa qua đời sáng nay, hưởng thọ 97 tuổi.

Ông Đoàn Duy Thành vừa qua đời sáng nay, hưởng thọ 97 tuổi. Ảnh: VCCI.

Theo thông tin từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Đoàn Duy Thành - Chủ tịch đầu tiên của VCCI - vừa qua đời sáng 6/2, hưởng thọ 97 tuổi.

Ông Đoàn Duy Thành sinh năm 1929 tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cũ (nay thuộc Hải Phòng). Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Bộ trưởng Ngoại thương, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó thủ tướng) và Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại.

Sau khi giữ cương vị Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, trong giai đoạn từ năm 1993-2002, ông Đoàn Duy Thành trở thành Chủ tịch đầu tiên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Ông trưởng thành trong một gia đình có truyền thống yêu nước, bản thân từng là cựu tù Côn Đảo. Ông được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo tiên phong "xé rào" với nhiều quyết sách trong giai đoạn đất nước thời kỳ đầu đổi mới.

Một trong những dấu ấn lớn của ông khi đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng là dự án khai hoang, đắp đập Đình Vũ và đê đường 14 năm 1980, qua đó mở rộng diện tích đất canh tác và hình thành hai xã mới là Hải Thành và Tân Thành.

Năm 1986, trong vai trò Bộ trưởng Ngoại thương, giữa bối cảnh nền kinh tế rơi vào tình trạng siêu lạm phát, ông chỉ đạo nhập khẩu 160 tấn vàng nhằm kiềm chế lạm phát, đồng thời xóa bỏ độc quyền ngoại thương, mở đường cho doanh nghiệp được tự chủ trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Minh Khánh

