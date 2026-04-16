Chủ tịch Chứng khoán Rồng Việt nói về mối quan hệ với Nutifood

  • Thứ năm, 16/4/2026 19:29 (GMT+7)
Chủ tịch Chứng khoán Rồng Việt cho biết Nutifood đã đồng hành với doanh nghiệp hơn 10 năm, từ khách hàng và đến nay trở thành đối tác chiến lược.

Ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Rồng Việt tại đại hội đồng cổ đông. Ảnh: VDS.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra chiều 16/4, nhiều cổ đông CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HoSE: VDS) đã đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa nhà môi giới chứng khoán này với CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, nhóm cổ đông liên quan Nutifood liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Chứng khoán Rồng Việt. Sau khi mua thêm 5 triệu cổ phiếu trong tháng 3, Kido Foods - công ty con của Nutifood - hiện nắm giữ 26 triệu cổ phiếu VDS, tương ứng 9,56% vốn điều lệ công ty.

Bên cạnh đó, CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương - doanh nghiệp cùng chịu sự kiểm soát của một công ty mẹ - cũng sở hữu 11,7 triệu cổ phiếu VDS, tương đương 4,32% vốn doanh nghiệp.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Rồng Việt cho biết nếu tính cả các bên liên quan, nhóm cổ đông Nutifood hiện nắm hơn 24% cổ phần VDS, qua đó là nhóm cổ đông lớn nhất.

Theo ông Tuấn, Nutifood và Rồng Việt đã có hơn 10 năm đồng hành, bắt đầu từ mối quan hệ khách hàng và phát triển thành đối tác chiến lược, với định hướng gắn bó lâu dài.

Bên cạnh nắm giữ cổ phần, ông Tuấn cho biết nhóm cổ đông này còn hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn lực tài chính, góp phần củng cố nền tảng vốn và hoạt động kinh doanh.

Về kết quả kinh doanh quý I, Chứng khoán Rồng Việt ước đạt gần 202 tỷ đồng doanh thu, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động môi giới và cho vay.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng gia tăng đã đẩy tổng chi phí lên 232 tỷ đồng, khiến công ty ghi nhận khoản lỗ trước thuế khoảng 30 tỷ đồng.

Lý giải về kết quả này, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết biến động địa chính trị, đặc biệt căng thẳng tại Trung Đông trong tháng 3, đã tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán trong nước. Đồng thời, một số khoản đầu tư chưa đạt "điểm rơi" về giá buộc công ty phải trích lập dự phòng.

Ở chiều tích cực, tỷ trọng doanh thu từ khách hàng tổ chức tăng mạnh, đạt trên 25% trong quý I, so với dưới 10% năm 2024 và hơn 15% năm 2025. Điều này cho thấy chiến lược mở rộng tệp khách hàng và tiếp cận các quỹ đầu tư lớn đang phát huy hiệu quả.

Dù khởi đầu năm chưa thuận lợi, ban lãnh đạo Chứng khoán Rồng Việt vẫn giữ mục tiêu kinh doanh năm 2026 với doanh thu hợp nhất khoảng 1.320 tỷ đồng, tăng 20% và lợi nhuận trước thuế 510 tỷ, tăng 40% so với năm trước.

Theo ban lãnh đạo VDS, cơ sở cho kỳ vọng tăng trưởng kể trên đến từ triển vọng ổn định lãi suất, tăng trưởng GDP tích cực và sự phục hồi lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong các quý còn lại.

Đồng thời, công ty cũng đã chuẩn bị về mặt kỹ thuật cho cơ chế giao dịch không yêu cầu ký quỹ 100% tiền (non-prefunding) đối với nhà đầu tư nước ngoài nhằm đón đầu cơ hội nâng hạng thị trường.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, ban lãnh đạo công ty cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh 2 mảng chủ lực là môi giới và cho vay nhằm khai thác tối đa dư địa thị trường và gia tăng thị phần.

Ở mảng đầu tư, công ty tiếp tục xác định đây là hoạt động chủ lực, với định hướng duy trì hiệu suất sinh lời vượt trội, đi kèm với việc kiểm soát, quản trị rủi ro một cách chủ động, hiệu quả.

Đối với hoạt động ngân hàng đầu tư, VDS chú trọng các thương vụ tư vấn M&A giá trị cao, các hoạt động bảo lãnh phát hành và thu xếp vốn. Đồng thời, tiếp tục phát triển các dịch vụ tư vấn phát hành và tư vấn tài chính doanh nghiệp truyền thống...

Nutifood tăng sở hữu tại một nhà môi giới chứng khoán

Sau khi Kido Foods - công ty con của Nutifood - mua thêm 5 triệu cổ phiếu VDS, tổng tỷ lệ nắm giữ của nhóm cổ đông này tại Chứng khoán Rồng Việt đã tăng lên 13,88%.

11:43 12/3/2026

Chứng khoán Rồng Việt tiếp tục báo doanh thu nghìn tỷ năm 2025

Với doanh thu 1.054 tỷ đồng trong năm 2025, Chứng khoán Rồng Việt đã có hai năm liên tiếp đạt doanh thu nghìn tỷ. Lãi ròng cả năm qua gần 285 tỷ đồng, gần đạt mục tiêu đề ra.

22:05 20/1/2026

Chứng khoán Rồng Việt lãi kỷ lục

Công ty Chứng khoán Rồng Việt báo lãi trước thuế 310 tỷ đồng quý III năm nay, là mức lãi theo quý cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi hoạt động.

19:44 17/10/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

