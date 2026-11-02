Chủ show 'Say Hi' nắm 1.500 tỷ đồng tiền mặt, kỳ vọng lãi lớn cuối năm

Vừa đưa 111,4 triệu cổ phiếu lên HoSE, DatVietVAC cho biết đang nắm giữ 1.530 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn, gấp 3,3 lần dư nợ vay ngắn hạn.

CTCP DatViet VAC Group Holdings - DatVietVAC (HoSE: DVV) vừa chính thức đưa hơn 111,4 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên HoSE vào ngày 2/11, với mức vốn hóa hơn 6.100 tỷ đồng .

Ông chủ show "Say Hi" chính thức chào sàn HoSE ngày 2/11. Ảnh: DVV.

Đáng chú ý, cùng ngày, DatVietVAC công bố báo cáo tài chính quý III, ghi nhận tại thời điểm ngày 30/9 đang nắm giữ 1.530 tỷ đồng tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn. Con số này gấp 3,3 lần dư nợ vay ngắn hạn 465 tỷ đồng .

Khai thác nghệ sĩ, IP đem về hàng trăm tỷ đồng

Theo công bố của doanh nghiệp, vị thế tiền mặt ròng đạt 1.367 tỷ đồng , cùng chỉ số Net Debt/EBITDA ở mức âm 3,6 lần. Đây là nguồn lực giúp DatVietVAC chủ động cân đối vốn cho hoạt động sản xuất chương trình và tổ chức concert trong mùa cao điểm cuối năm.

Tổng tài sản của doanh nghiệp tại ngày 30/9 đạt 3.081 tỷ đồng , tăng 61,6% so với đầu năm.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III, DatVietVAC ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 749 tỷ đồng , giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gần 112 tỷ đồng , tăng 59%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.116 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 246 tỷ đồng , tăng gần 6% so với cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 59% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đáng chú ý, hoạt động quản lý và khai thác thương mại nghệ sĩ mang về 408 tỷ đồng doanh thu trong 9 tháng, tăng 43%. Mảng khai thác tài sản trí tuệ (IP) đạt 213 tỷ đồng , tăng 36%; dịch vụ tiếp thị qua người có ảnh hưởng đạt 97 tỷ đồng , tăng 55%.

Kỳ vọng quý IV với chuỗi show và concert

DatVietVAC kỳ vọng quý IV đóng góp khoảng 40% lợi nhuận cả năm nhờ lịch phát sóng và chuỗi concert tập trung vào mùa cao điểm.

Trong đó, các chương trình như 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục được khai thác, trong khi The Masked Singer Vietnam trở lại từ tháng 10. Theo doanh nghiệp, gần 100% doanh thu tài trợ theo kế hoạch của chương trình này đã được ký kết.

Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến tổ chức 8 concert trong và ngoài nước, trong đó có 5 concert thuộc các IP của mình.

Với chuỗi concert Tinh Hà Say Hi, sau các đêm diễn tại TP.HCM, chương trình dự kiến tiếp tục tổ chức hai đêm tại Hà Nội vào ngày 14-15/11. Concert Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI cũng vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 1/11.

Đáng chú ý, DatVietVAC đang đẩy mạnh chiến lược khai thác IP tại thị trường quốc tế với hai concert tại Las Vegas (Mỹ). Trong đó, concert Vũ trụ Say Hi được triển khai theo mô hình cấp quyền kinh doanh cho đối tác địa phương. Concert thứ tư của HIEUTHUHAI cũng đánh dấu bước mở rộng hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ Việt ra thị trường nước ngoài.

Trong giai đoạn 2026-2030, DatVietVAC đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 780 tỷ đồng vào năm 2030.

Cùng với việc chính thức giao dịch trên HoSE, ngày 2/11, DatVietVAC cũng thông báo sẽ tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 111,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp ước tính cần chi khoảng 278,5 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức là 12/11, thời gian thanh toán dự kiến vào 18/12.

Trước đó, DatVietVAC đã hoàn tất đợt IPO với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, thu về khoảng 611 tỷ đồng từ việc chào bán 11,15 triệu cổ phiếu.