Chủ rạp phim Galaxy Cinema thoát lỗ sau 4 năm

Sau khi ghi nhận khoản lỗ lớn trong 4 năm qua, Galaxy Entertainment Holding - chủ chuỗi rạp phim cùng tên - đã có lãi trở lại năm 2025.

Báo cáo công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Galaxy Entertainment Holding - đơn vị vận hành chuỗi rạp phim cùng tên - cho thấy doanh nghiệp đã thu về hơn 40 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm gần nhất. Kết quả này đã thay đổi "180 độ" so với khoản lỗ 126 tỷ đồng của năm liền trước, đồng thời chấm dứt chuỗi 4 năm thua lỗ liên tục của doanh nghiệp.

CHỦ CHUỖI RẠP PHIM GALAXY CINEMA CÓ LÃI TRỞ LẠI Nguồn: BCTC DN Nhãn 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng -371 -623 -473 -126 40.3

Dù vậy, kết quả này vẫn chưa đủ bù đắp các khoản lỗ tích lũy nhiều năm trước đó. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp vẫn ghi nhận khoản lỗ lũy kế xấp xỉ 250 tỷ đồng , phản ánh giai đoạn kinh doanh khó khăn kéo dài của hệ sinh thái rạp chiếu phim và nội dung giải trí.

Về quy mô tài chính, tổng nợ phải trả của Galaxy Entertainment Holding ở mức gần 1.000 tỷ đồng . Trong cơ cấu nghĩa vụ nợ, doanh nghiệp từng phát hành trái phiếu riêng lẻ, song đã thực hiện thanh toán lãi và gốc theo kế hoạch, không ghi nhận chậm trả.

Đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của chủ chuỗi rạp phim này tăng nhẹ lên hơn 454 tỷ đồng nhờ giảm lỗ lũy kế. Ngoài ra, ở kỳ kinh doanh này, các công ty con cũng kinh doanh có lãi, mang về hơn 231 tỷ đồng .

Công ty CP Galaxy Entertainment Holding được thành lập từ năm 2013, trụ sở tại số 63A Võ Văn Tần, TP.HCM. Doanh nghiệp vận hành theo mô hình tập đoàn, phát triển hệ sinh thái đa ngành gồm sản xuất và phát hành phim (Galaxy Studio), nền tảng xem phim trực tuyến (Galaxy Play), giáo dục trực tuyến (Galaxy Education), cùng mảng xuất bản và truyền thông số (Galaxy Media).

Galaxy Studio - đơn vị chủ lực trong hệ sinh thái - là một trong những hãng phim lớn nhất Việt Nam. Đây là đơn vị sản xuất và phát hành nhiều tác phẩm ăn khách như Mưa đỏ, Quả tim máu, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mắt biếc hay Em và Trịnh. Galaxy cũng là đối tác phát hành độc quyền của Walt Disney và Sony Pictures tại Việt Nam, đồng thời sở hữu hệ thống cụm rạp Galaxy Cinema trải dài trên toàn quốc.

Trên thị trường rạp chiếu phim, Galaxy Cinema hiện là một trong những chuỗi nội địa lớn, đứng sau các doanh nghiệp ngoại. Theo dữ liệu thị trường, hệ thống này có khoảng 25 cụm rạp, tập trung chủ yếu tại TP.HCM và một số đô thị lớn.

Xu hướng cải thiện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt Nam tăng trưởng mạnh. Sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch, lượng khán giả đã quay trở lại rạp, kéo theo doanh thu phòng vé liên tục lập kỷ lục mới.

Tổng doanh thu phòng vé năm 2025 đạt gần 5.600 tỷ đồng (tương đương 213 triệu USD ), với hơn 70 triệu vé được bán ra, tăng lần lượt 24% và 26% so với năm 2024. Trong đó, phim Việt chiếm 62% thị phần.

Trong năm 2025, có 50 phim nội được phát hành, với doanh thu trung bình đạt 69 tỷ đồng /phim, tăng mạnh so với 41 phim và mức trung bình chỉ 18 tỷ đồng của năm 2024.

Theo báo cáo của CGV, thị trường Việt Nam đem về 253,6 tỷ won (tương đương khoảng 4.500 tỷ đồng ) doanh thu trong năm gần nhất, tăng hơn 22% so với năm liền trước và thiết lập mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận hoạt động tại Việt Nam của doanh nghiệp này cũng đạt kỷ lục 37,4 tỷ won, tăng hơn 42%.

Việt Nam hiện là thị trường có doanh thu cao thứ 3 của CJ CGV, chỉ sau Hàn Quốc và Trung Quốc. Tuy nhiên, đây lại là thị trường hoạt động hiệu quả nhất. Lợi nhuận hoạt động tại Việt Nam cao gấp 2,35 lần Indonesia - thị trường xếp thứ hai về hiệu quả và gấp 3,2 lần Trung Quốc, thị trường đứng thứ ba.