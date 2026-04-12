CGV bị 'vượt mặt' ở Việt Nam

Thống kê mới từ Box Office Vietnam cho thấy nhiều cụm rạp phim có lượng vé bán ra cao nhất lại không thuộc về các chuỗi ngoại vốn thống trị lâu nay.

Chuỗi rạp phim Beta Cinema đánh vào phân khúc học sinh - sinh viên với giá vé dễ tiếp cận. Ảnh: B.C.

Dữ liệu tổng hợp cho thấy, trong tháng 3, top 15 rạp phim có lượng vé bán nhiều nhất thì hệ thống Beta Cinema chiếm tới 8 vị trí.

Đáng chú ý, Beta Xuân Thủy dẫn đầu với khoảng 169.521 vé bán ra, theo sau là Beta Quang Trung với 123.986 vé. Hàng loạt cụm rạp khác cùng thương hiệu này như Beta Tây Sơn, Beta Mỹ Đình, Beta Biên Hòa hay Beta Thanh Xuân cũng nằm trong danh sách, với lượng vé dao động từ 70.000 đến hơn 90.000 vé bán ra trong tuần.

Trong khi đó, các cụm rạp của những thương hiệu lớn như CGV hay Galaxy vẫn xuất hiện, nhưng không chiếm ưu thế áp đảo về số lượng như trước.

Dữ liệu tổng hợp 3 tháng đầu năm cũng cho thấy xu hướng tương tự khi dẫn đầu là rạp Beta Xuân Thủy cùng một số cụm rạp Cinestar.

Xu hướng kể trên phần nào phản ánh sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng của khán giả Việt Nam, khi các cụm rạp nội địa đang dần chiếm ưu thế so với các thương hiệu nước ngoài, vốn thống trị các chỉ số bán vé từ lâu.

Theo dữ liệu Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé năm 2024 tại thị trường Việt Nam đạt xấp xỉ 4.700 tỷ đồng , vượt mức trước dịch Covid-19 và lập kỷ lục mới. Đà tăng trưởng tiếp tục duy trì trong năm 2025 khi chỉ riêng nửa đầu năm, doanh thu đã vượt mốc 3.000 tỷ đồng .

Tuy nhiên, phía sau con số tăng trưởng là một cấu trúc thị trường ngày càng khắc nghiệt. Doanh thu phòng vé đang có xu hướng tập trung vào một số ít "bom tấn", trong khi phần lớn phim còn lại gặp khó trong việc thu hút khán giả. Điều này khiến bài toán lấp đầy ghế - yếu tố sống còn với các cụm rạp - trở nên khó hơn, đặc biệt với những rạp có chi phí vận hành cao.

Dưới góc độ vận hành, việc chuỗi Beta chiếm ưu thế về số lượng vé bán không đồng nghĩa với việc vượt qua các cụm rạp ngoại về doanh thu, nhưng lại cho thấy một cách tiếp cận khác trong bài toán kinh doanh rạp chiếu phim. Khi giá vé trung bình thấp hơn, hệ thống này buộc phải dựa vào việc tăng số lượng khán giả để bù đắp, đồng thời tận dụng tần suất đi xem phim cao hơn của nhóm khách trẻ.

Trong khi đó, các chuỗi như CGV vẫn duy trì lợi thế ở phân khúc cao cấp, với mức chi tiêu trên mỗi khách hàng cao hơn nhờ các dịch vụ đi kèm. Khác biệt này khiến thị trường ngày càng phân hóa rõ ràng hơn giữa hai chiến lược: tối đa hóa giá trị mỗi vé và tối đa hóa số lượng vé.