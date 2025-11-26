Chủ quan với bệnh, thanh niên 28 tuổi gánh hậu quả nghiêm trọng

Bệnh nhân 28 tuổi tại Quảng Ninh bị viêm phổi hai bên sau cúm A, xuất hiện ho đờm và khó thở tăng dù đã điều trị và có kết quả âm tính.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh mắc cúm A. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận liên tiếp hai trường hợp viêm phổi nặng sau khi mắc cúm A, đều là bệnh nhân có bệnh nền hô hấp mạn tính.

Trường hợp thứ nhất là ông L.Q.C. (69 tuổi, phường Việt Hưng) có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Sau điều trị cúm A, ông xuất hiện khó thở tăng dần, ho đờm trắng đục, mệt nhiều. Phim X-quang ghi nhận hình ảnh mờ rải rác hai bên phổi. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm phổi sau cúm A trên nền đợt cấp COPD, dễ dẫn đến suy hô hấp nếu xử trí chậm trễ.

Tương tự, bệnh nhân V.V.T. (28 tuổi, cùng địa phương), có tiền sử hen phế quản nhưng không điều trị kiểm soát đều đặn. Dù kết quả cúm A đã âm tính sau bốn ngày điều trị, bệnh nhân vẫn ho đờm, khó thở tăng. Chụp X-quang phát hiện tổn thương phổi hai bên. Người bệnh được chẩn đoán viêm phổi, hen phế quản và điều trị theo phác đồ.

Cúm mùa (Seasonal influenza) là bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do những chủng virus cúm đang lưu hành (A/H1N1; A/H3N2; B) gây ra. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp chủ yếu qua giọt bắn hô hấp hoặc qua tiếp xúc với các bề mặt bị nhiễm virus. Sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ, độ ẩm không khí trong giai đoạn giao mùa thu - đông hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm phát triển và lây lan nhanh chóng.

Theo các bác sĩ, cúm mùa thường có thể tự khỏi sau 5-7 ngày nếu người bệnh khỏe mạnh. Tuy nhiên, ở trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người mắc bệnh hô hấp mạn tính như hen phế quản, COPD… virus cúm dễ gây biến chứng nặng, đặc biệt là viêm phổi và suy hô hấp.

Giải thích về cơ chế, bác sĩ chuyên khoa I Đào Hồng Ngự, Trưởng khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết virus cúm làm tổn thương lớp biểu mô đường thở, suy giảm miễn dịch niêm mạc và tạo điều kiện cho vi khuẩn bội nhiễm.

Ở bệnh nhân COPD hoặc hen, những tổn thương này khiến tình trạng viêm phổi tiến triển nhanh, dễ dẫn đến khó thở dữ dội, tụt oxy máu, suy hô hấp cấp và thậm chí nguy hiểm tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Các dấu hiệu cảnh báo biến chứng cần đặc biệt chú ý gồm:

- Khó thở tăng dần

- Ho khạc đờm đục xanh hoặc vàng

- Mệt nhiều, thở nhanh

- Đau tức ngực khi hít sâu

- Sốt trở lại sau khi đã hạ

Các bác sĩ khuyến cáo người mắc bệnh hô hấp mạn tính tuyệt đối không chủ quan trong 7-10 ngày sau khi mắc cúm. Kiểm soát tốt bệnh nền (uống thuốc đúng hẹn, không tự ý ngừng thuốc) là yếu tố quan trọng nhất để hạn chế biến chứng nặng. Ngoài ra, tiêm vaccine cúm hàng năm giúp giảm đáng kể nguy cơ nhập viện và mức độ nặng nếu mắc bệnh.