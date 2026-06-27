Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Chủ quán cà phê ở TP.HCM giả danh công an lừa đảo nhiều người

  • Thứ bảy, 27/6/2026 15:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam chủ quán cà phê “999” ở phường Bà Rịa với cáo buộc giả danh cán bộ các cơ quan tư pháp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Bị can Nguyễn Thế Vinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thế Vinh là chủ quán cà phê "999" trên đường Phạm Hùng, phường Bà Rịa.

Từ tháng 12/2025 đến tháng 5/2026, Vinh nhiều lần đưa ra thông tin gian dối, tự xưng là cán bộ công an, VKSND và TAND nhằm tạo lòng tin với người dân.

Bằng thủ đoạn này, Vinh thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Để phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị những người từng bị Nguyễn Thế Vinh lừa đảo nhanh chóng liên hệ Đội 6 (Cơ sở 2), Phòng Cảnh sát hình sự tại số 2 Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa hoặc liên hệ Điều tra viên Ngô Văn Trung qua số điện thoại 0936.773.878 để trình báo, phối hợp giải quyết theo quy định.

Giả danh cán bộ công an, toà án chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng

Từ các "ổ nhóm" hoạt động tại Campuchia, nhóm lừa đảo dựng hàng loạt kịch bản giả danh công an, viện kiểm sát, ngân hàng... để chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.

20 giờ trước

'Nữ quái' buôn heo giả danh Công an chiếm đoạt tiền tỷ

Yến làm nghề kinh doanh bất động sản và mua bán heo, nhưng giả danh cán bộ thuộc "Cục nghiệp vụ Bộ Công an" nhằm tạo lòng tin với những người xung quanh.

41:2452 hôm qua

Đề nghị truy tố đối tượng giả danh cán bộ công an lừa tình

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Bùi Văn Tường tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

17:30 24/6/2026

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

Theo An Yên/Tiền Phong

giả danh công an TP.HCM Bà Rịa - Vũng Tàu lừa đảo công an tp.hcm chủ quán cà phê

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý