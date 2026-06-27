Chủ quán cà phê ở TP.HCM giả danh công an lừa đảo nhiều người

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Bị can Nguyễn Thế Vinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP.HCM.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thế Vinh là chủ quán cà phê "999" trên đường Phạm Hùng, phường Bà Rịa.
Từ tháng 12/2025 đến tháng 5/2026, Vinh nhiều lần đưa ra thông tin gian dối, tự xưng là cán bộ công an, VKSND và TAND nhằm tạo lòng tin với người dân.
Bằng thủ đoạn này, Vinh thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Để phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị những người từng bị Nguyễn Thế Vinh lừa đảo nhanh chóng liên hệ Đội 6 (Cơ sở 2), Phòng Cảnh sát hình sự tại số 2 Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa hoặc liên hệ Điều tra viên Ngô Văn Trung qua số điện thoại 0936.773.878 để trình báo, phối hợp giải quyết theo quy định.
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