Giả danh cán bộ công an, toà án chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng

Từ các "ổ nhóm" hoạt động tại Campuchia, nhóm lừa đảo dựng hàng loạt kịch bản giả danh công an, viện kiểm sát, ngân hàng... để chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 12 đối tượng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng .

Nhóm lừa đảo dựng lên hàng loạt kịch bản tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 250 tỷ đồng .

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Cương (SN 1998) và Nguyễn Văn Phương (SN 1992, cùng trú tỉnh Bắc Ninh) được xác định là hai đối tượng cầm đầu.

Nhóm này tuyển nhiều công dân Việt Nam sang Campuchia tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, phân công nhiệm vụ chặt chẽ cho từng thành viên.

Để chiếm đoạt tài sản, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế; tạo lập website, ứng dụng giả mạo của cơ quan, doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin với nạn nhân.

Các kịch bản lừa đảo được xây dựng đa dạng, từ tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo, lừa đảo tình cảm đến chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay, mượn tiền.

Đáng chú ý, nhóm này còn giả danh cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang, liên hệ các cửa hàng, doanh nghiệp đặt mua số lượng lớn hàng hóa, sau đó yêu cầu bị hại mua hộ các mặt hàng khác và chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản do chúng chỉ định để chiếm đoạt.

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an nhiều địa phương đồng loạt khám xét, triệu tập và bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật phục vụ điều tra, gồm tiền mặt, ô tô, điện thoại di động, máy tính, giấy tờ tùy thân, trang sức cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 10/2024 đến nay đã lừa khoảng 500 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 250 tỷ đồng .

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng khác đối với 6 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra.

Cơ quan điều tra đang mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời thực hiện các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản nhằm thu hồi số tiền bị chiếm đoạt theo quy định.