Giả danh nhà báo cưỡng đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Như Mạnh về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Như Mạnh.

Theo điều tra, do nợ nần, Nguyễn Như Mạnh (SN 1978, trú tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) nảy sinh ý định... giả danh nhà báo để tiếp cận các khu vực đang diễn ra hoạt động san lấp, vận chuyển đất, gây sức ép đối với những người đang thi công nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Mạnh đặt mua trên mạng xã hội Facebook thẻ hội viên nhà báo giả mang tên và ảnh của mình với giá 1,5 triệu đồng, sau đó sử dụng thẻ này để tự giới thiệu là nhà báo khi tiếp xúc với người dân.

Ngày 12/10/2025, Nguyễn Như Mạnh điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 28A-236.04 đến khu vực san lấp đất thuộc xóm Bãi Khoai, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, Mạnh cho xe chặn lối ra vào của các phương tiện vận chuyển đất, yêu cầu dừng hoạt động thi công và xuất trình thẻ hội viên nhà báo giả để tạo lòng tin.

Mạnh đe dọa sẽ phản ánh, tố cáo hoạt động san lấp đất đến cơ quan chức năng nếu không được “tạo điều kiện”.

Lo ngại ảnh hưởng công việc, anh Q.A.T (SN 1993, trú xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) đưa cho Mạnh số tiền 2 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Mạnh rời khỏi hiện trường.

Với thủ đoạn trên, khoảng 15h ngày 13/6, Mạnh tiếp tục cưỡng đoạt 2 triệu đồng của một người dân khác ở xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của những người liên quan, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Như Mạnh nhiều lần sử dụng thủ đoạn giả danh nhà báo, lợi dụng tâm lý lo ngại bị phản ánh, xử lý của người dân để uy hiếp tinh thần, buộc các bị hại phải đưa tiền cho mình.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo: Những cá nhân, tổ chức đã từng là bị hại hoặc có thông tin liên quan hành vi của Nguyễn Như Mạnh với thủ đoạn nêu trên đề nghị khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ (qua Điều tra viên Nguyễn Đức Cao, số điện thoại 0916.432.299) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.