Vận động đối tượng trốn truy nã 14 năm ra đầu thú

Sau 14 năm lẩn trốn pháp luật, dưới sự vận động kiên trì của lực lượng Công an và gia đình, Triệu Văn Tháp, đối tượng bị truy nã về hành vi cưỡng đoạt tài sản, chủ động ra đầu thú.

Vào khoảng 9h30 ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận đối tượng Triệu Văn Tháp (SN 1986, trú tại thôn Khe Dài, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (cũ), tỉnh Lào Cai) đến đầu thú.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2012, Triệu Văn Tháp đã thực hiện hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" tại khu vực thôn Khe Dài, xã Bảo Hà. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương vào ngày 10/11/2012.

Triệu Văn Tháp trình diện tại Cơ quan Công an.

Ngày 3/5/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Triệu Văn Tháp về tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 1, Điều 135 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã nhiều lần kiên trì phối hợp, gặp gỡ và vận động gia đình đối tượng. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, giải thích về chính sách khoan hồng của Nhà nước, gia đình đã liên lạc và khuyên nhủ Tháp ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Triệu Văn Tháp khai nhận sau khi bỏ trốn vào năm 2012, đối tượng đã di chuyển vào sinh sống và làm việc tại khu vực xã Phước Thái (Đồng Nai) nhằm che giấu tung tích, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.