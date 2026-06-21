Mở lại phiên tòa xét xử đạo diễn Lê Minh

Tòa án ấn định ngày mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Lê Minh về tội "Cưỡng đoạt tài sản" vào ngày 30/6. Ông Minh là đạo diễn hàng loạt phim như "Dốc sương mù", "Vực thẳm vô hình".

TAND Khu vực 4 TP.HCM cho biết ngày 30/6 tới, đơn vị này sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Lê Minh (đạo diễn, 50 tuổi) và Trần Quốc Thắng (45 tuổi, tài xế) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

HĐXX bao gồm thẩm phán Mai Hiếu Hạnh (chủ tọa), các Hội thẩm nhân dân là bà Nguyễn Thị Liên, Trần Thị Thanh Thủy.

Đại diện Viện Kiểm sát tham gia tòa là ông Lê Hoàng Di Linh (Kiểm sát viên Viện KSND TP.HCM) và bà Đặng Tố Trinh (Kiểm sát viên Viện KSND Khu vực 4 TP.HCM).

Đạo diễn Lê Minh trước khi bị khởi tố.

Trước đó, vào ngày 3/6, tòa đã mở phiên xét xử, tuy nhiên trong phần xét hỏi, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát để triệu tập bị hại, đảm bảo tính khách quan trong việc xét xử.

Tại phiên tòa ngày 3/6, cả 2 bị cáo không nhận tội. Bị cáo Trần Quốc Thắng khai: "Ông Minh có nhắn tin nhờ mua sơn nên mua để trên xe, chưa dùng. Sau đó, ông Minh nói bị cáo chở đến nhà bà Châu nhưng ông Minh không nói làm gì". Còn ông Minh khẳng định trước HĐXX là chỉ vì tức tối, dồn nén trong mấy năm qua, chứ không nhằm mục đích đòi tiền.

Theo nội dung vụ án, bà Phạm Thị Quỳnh Châu (SN 1971, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) quen biết Nguyễn Lê Minh từ năm 2016. Trong quá trình làm ăn, từ năm 2018 đến năm 2021, bà Châu nhiều lần vay tiền của Minh để phục vụ hoạt động kinh doanh rượu ngoại với tổng số tiền khoảng 500 triệu đồng. Do tin tưởng nhau, việc vay mượn chủ yếu được xác nhận bằng giấy viết tay.

Đến cuối năm 2021, khi gặp khó khăn về kinh tế sau dịch Covid-19, Minh yêu cầu bà Châu thanh toán khoản nợ. Hai bên đối chiếu công nợ và xác định số tiền còn thiếu là khoảng 800 triệu đồng. Tháng 5/2022, các bên thống nhất bà Châu còn nợ 750 triệu đồng và lập giấy vay tiền đầu tư ghi nhận khoản nợ này.

Sau đó, bà Châu vẫn không thanh toán. Ông Minh tiếp tục khởi kiện ra tòa. Tháng 1/2024, TAND TP Bà Rịa (cũ) ban hành quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, buộc bà Châu phải thanh toán 730 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình thi hành án không đạt kết quả do bà Châu không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết.

Cáo trạng của Viện kiểm sát cáo buộc, bực tức vì nhiều lần đòi tiền bất thành, chiều 4/9/2024, ông Minh chuẩn bị một túi chứa sơn màu đỏ và một túi chứa mắm tôm rồi nhờ Trần Quốc Thắng điều khiển xe máy chở đến nhà bà Châu tại số 48A Nguyễn Hiến Lê, quận Tân Bình (cũ). Khoảng 17h45 cùng ngày, ông Minh và Thắng ném các túi chứa sơn và mắm tôm vào bên trong căn nhà, khiến khu vực cửa hàng kinh doanh của bà Châu bị vấy bẩn.

Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan điều tra xác định có 2 người đi xe máy, mặc áo khoác, đeo khẩu trang thực hiện hành vi rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Làm việc với công an, ông Minh và ông Thắng thừa nhận hành vi ném sơn, mắm tôm.

Cơ quan chức năng nhận định ông Minh và Thắng không trực tiếp đe dọa hay yêu cầu bà Châu giao tiền tại thời điểm xảy ra vụ việc. Phần bà Châu đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Minh, ông Thắng và không yêu cầu bồi thường dân sự.