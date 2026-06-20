Nóng: 4 người chết trong vụ trọng án tại Bắc Ninh

*Tiếp tục cập nhật
Theo nguồn tin, công an phường Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh) đang điều tra vụ trọng án vừa xảy ra trên địa bàn.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 4 người tử vong và 1 người bị thương. Nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng này cũng được xác định là đã tử vong.
|
Hiện trường vụ trọng án.
Ghi nhận nhanh tại hiện trường, vụ việc xảy ra bên trong một ngôi nhà 2 tầng. Lực lượng công an đã phong tỏa nghiêm ngặt khu vực này để phục vụ công tác khám nghiệm và thu thập chứng cứ.
Nguyên nhân dẫn đến vụ thảm án đang được cảnh sát địa phương phối hợp làm rõ.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam" sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của TAND hiện nay.