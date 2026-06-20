Bảo vệ chém tài xế vì phí gửi xe ra đầu thú

Liên quan vụ tài xế bị bảo vệ chung cư New Horizon (87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) hành hung, đối tượng Nguyễn Văn Minh đã ra đầu thú.

Minh là người đã cầm hung khí chém trọng thương tài xế và truy sát một nạn nhân khác. Sau khi gây án, Minh bỏ trốn.

Hình ảnh Minh cầm theo hung khí đuổi đánh anh H.

Trước đó, theo hồ sơ vụ việc, tối 14/6, anh T.M.H (SN 1984) cùng vợ và 2 con đến nhà một người quen ở chung cư New Horizon. Tài xế N.M.D lái ô tô chở gia đình anh H. đến nơi và gửi xe ở hầm chung cư.

Đến khi ra về, anh D. được Dũng báo phí gửi ô tô là 160 nghìn đồng. Thấy không thỏa đáng, anh D yêu cầu phải có hoá đơn nhưng Dũng không xuất hoá đơn mà gọi Hiếu và Hoàng xuống giải quyết.

Khi Hiếu và Hoàng xuống giải thích với N.M.D nhưng anh D không đồng ý nên nên hai bên xảy ra cãi vã to tiếng.

Nạn nhân bị các đối tượng đánh trọng thương.

Đợi lâu không thấy anh D lên nên anh H đi xuống. Lúc này Nguyễn Văn Minh (bảo vệ) cũng xuống. Tiếp đó giữa Minh, anh H và tài xế D xảy ra cãi chửi nhau. Các bên có dùng điện thoại quay video. Minh dùng chân đá văng điện thoại của anh H và đánh nhiều cái vào mặt anh H Sau đó Vũ Anh Dũng, Đặng Trung Hiếu và Nguyễn Văn Minh dùng hung khí đánh lái xe N.M.D anh T.M.H.

Bị đánh, anh H chạy ra khỏi khu chung cư, hô hoán người dân đến cứu giúp. Hậu quả, anh H và anh D bị thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin, Công an phường Vĩnh Tuy nhanh chóng vào cuộc điều tra.