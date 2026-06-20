Điều tra vụ án mạng khiến 4 người tử vong ở Bắc Ninh

Do mâu thuẫn tình ái, đối tượng đã sát hại 4 người trong 1 gia đình gồm 3 mẹ con và em gái của nạn nhân, sau đó tự sát.

Khoảng 18h30 ngày 20/6, tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Thời điểm trên, em N.T.N (SN 2011, trú tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên) đang nằm võng tại nhà thì bất ngờ bị một người đàn ông mặt đeo khẩu trang, dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi dùng dao tấn công vào vùng đầu và tay.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân xung quanh chạy đến nhưng cửa nhà đã khóa. Quan sát từ bên ngoài, bà con phát hiện hai cháu nhỏ là B. (SN 2020) và P. (SN 2016) là con của chị N.T. N. (SN 1995), nằm bất tỉnh trên nền nhà. Trong khi đó, người đàn ông vẫn ở bên trong ngôi nhà, khống chế chị N.T.N. tại tầng 2.





Hiện trường vụ án.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đến ngay hiện trường để thực hiện nhiệm vụ, Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, thì cháu B. đã tử vong, cháu P. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chị N.T.N. cũng được xác định đã tử vong tại tầng 2 của ngôi nhà.

Đối tượng nghi vấn gây ra vụ việc ban đầu được xác định là T., ở thôn Chản Làng, xã Yên Sơn. Sau khi gây án, đối tượng đã tự vẫn, được đưa đi cấp cứu nhưng người này cũng đã tử vong. Theo người dân địa phương, chị N.T.N. đã ly hôn, hiện sinh sống cùng hai con, em gái (em N.T.N., SN 2011 kể trên) và bố mẹ đẻ. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ chị đi làm nên không có mặt ở nhà.

Theo người dân địa phương thì nguyên nhân của vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trên là do mâu thuẫn tình ái. Sau khi ly hôn, chị N. đã có quan hệ tình cảm với T. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hai người xảy ra nhiều mâu thuẫn do T. thường ghen tuông vô cớ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra, làm rõ nguyên nhân.