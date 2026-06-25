'Nữ quái' buôn heo giả danh Công an chiếm đoạt tiền tỷ

Yến làm nghề kinh doanh bất động sản và mua bán heo, nhưng giả danh cán bộ thuộc "Cục nghiệp vụ Bộ Công an" nhằm tạo lòng tin với những người xung quanh.

Ngày 25/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến (45 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng Trần Thanh Chí (56 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Yến làm nghề kinh doanh bất động sản và mua bán heo. Từ khoảng tháng 2/2025, Yến đã giả danh cán bộ thuộc "Cục nghiệp vụ Bộ Công an" nhằm tạo lòng tin với những người xung quanh.

Nguyễn Thị Yến và Trần Thanh Chí tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong thời gian quen biết và có quan hệ tình cảm với ông L. (ngụ khu phố Ninh Lộc, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh), Yến thường mặc quân phục Công an nhân dân và mang quân phục về nhà ông L. cất giữ. Yến còn tạo dựng hình ảnh được lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa nhân dịp 8/3, đồng thời giới thiệu bản thân có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành.

Cơ quan điều tra xác định Yến còn sử dụng tài khoản mạng xã hội giả, tự xưng là lãnh đạo Bộ Công an để nhắn tin với ông L. Qua đó, Yến tạo vỏ bọc rằng mình có thân phận đặc biệt và đang thực hiện nhiệm vụ bí mật.

Tin vào những thông tin này, ông L. đã giữ kín "công việc" của Yến. Sau đó, Yến nhiều lần lấy lý do đi làm nhiệm vụ để mượn tiền của ông L. làm kinh phí.

Đến tháng 5/2025, Yến quen biết Trần Thanh Chí. Dù làm nghề kinh doanh dịch vụ cho thuê xe du lịch, Chí cũng bắt đầu giới thiệu bản thân với người xung quanh là cán bộ thuộc "Cục nghiệp vụ Bộ Công an".

Theo hồ sơ vụ việc, đầu tháng 10/2025, một người đang gặp khó khăn về nợ nần đã nhờ Yến can thiệp, sử dụng "quan hệ" để thương lượng với các chủ nợ, xin trả dần và xóa nợ.

Đổi lại, Yến được hứa trả 3 tỷ đồng nếu việc giãn nợ và xóa nợ thành công. Sau khi nhận lời, Yến và Chí cùng tham gia thực hiện kế hoạch.

Tuy nhiên, sau khi chuyển đủ 3 tỷ đồng , người này chờ đợi trong thời gian dài nhưng không thấy kết quả. Khi được hỏi, Yến tiếp tục tạo dựng các tình huống như đang trực đại hội hoặc bận công tác đặc biệt để kéo dài thời gian.

Nghi ngờ bị lừa, nạn nhân đã trình báo cơ quan công an.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định trong số tiền 3 tỷ đồng nhận được, Yến đã chuyển cho Chí 280 triệu đồng, phần còn lại nữ đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an tỉnh Tây Ninh thông báo những ai là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Nguyễn Thị Yến và Trần Thanh Chí có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh để phối hợp giải quyết vụ việc.