Đề nghị truy tố đối tượng giả danh cán bộ công an lừa tình

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Bùi Văn Tường tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đối tượng và tang vật vụ án.

Theo tài liệu điều tra, tháng 7/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp nhận đơn tố giác của một phụ nữ trú tại tỉnh Gia Lai về việc có quan hệ tình cảm với Bùi Văn Tường (SN 1987, trú tại Hà Nội) thông qua mạng xã hội.

Trong quá trình quen biết, Tường luôn giới thiệu bản thân đang công tác tại Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, mang quân hàm cấp tá.

Để tạo lòng tin, đối tượng thường xuyên gửi cho nạn nhân các hình ảnh mặc quân phục Công an, đeo quân hàm, biển tên cùng giấy chứng minh Công an nhân dân và thẻ Đảng viên mang tên mình.

Tuy nhiên, qua quá trình tiếp xúc, người phụ nữ này phát hiện nhiều thông tin Tường cung cấp về lực lượng Công an không đúng thực tế nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Kết quả xác minh đã nhanh chóng làm rõ sự thật phía sau lớp vỏ hào nhoáng mà đối tượng dựng lên. Cơ quan An ninh điều tra xác định Bùi Văn Tường chỉ là lao động tự do, chưa từng là đảng viên và cũng chưa bao giờ công tác trong ngành Công an.

Theo lời khai, từ giữa năm 2024, do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, Tường nảy sinh ý định giả danh cán bộ Công an nhằm đánh bóng tên tuổi, tạo uy tín trong các mối quan hệ xã hội.

Đối tượng cho rằng việc khoác lên mình hình ảnh một sĩ quan Công an sẽ giúp dễ dàng tiếp cận, tạo niềm tin với người khác, đặc biệt là phụ nữ, đồng thời khiến nhiều người tìm đến nhờ giải quyết các công việc liên quan đến pháp luật hoặc xin việc làm.

Để thực hiện ý đồ này, Tường đã lên mạng xã hội tìm kiếm các đối tượng chuyên làm giả giấy tờ. Thông qua ứng dụng Zalo, đối tượng liên hệ với một tài khoản có tên “Mr Phát” để đặt làm giấy chứng minh Công an nhân dân giả với giá 2 triệu đồng.

Sau khi cung cấp ảnh chân dung, thông tin cá nhân và lựa chọn đơn vị công tác là Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, chỉ khoảng một tuần sau, Tường đã nhận được giấy tờ giả được giao tận nơi thông qua dịch vụ vận chuyển.

Không dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục đặt mua hàng loạt quân trang, quân phục ngành Công an như quần áo xuân hè, ve hàm cấp thiếu tá, biển tên, mũ cối, thắt lưng cùng nhiều vật dụng khác. Sau khi hoàn thiện “bộ nhận diện”, Tường tiếp tục đặt mua thẻ Đảng viên giả và thêm một giấy chứng minh Công an nhân dân giả với chức danh Phó Trưởng phòng An ninh điều tra.

Có trong tay các giấy tờ và quân phục giả, Tường thường xuyên chụp ảnh, quay video rồi đăng tải hoặc gửi cho những người quen biết nhằm khẳng định bản thân là cán bộ Công an đang công tác tại cơ quan điều tra của Bộ Công an.

Quá trình điều tra cho thấy, đối tượng đã sử dụng những giấy tờ giả này trong nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau. Đáng chú ý, năm 2024, Tường quen một phụ nữ trú tại tỉnh Ninh Bình. Để tạo niềm tin, đối tượng gửi hình ảnh thẻ Đảng viên giả và nhiều bức ảnh mặc quân phục Công an đang làm việc tại cơ quan.

Thực tế, một số hình ảnh được Tường tải từ Internet rồi chỉnh sửa, che mặt nhân vật trước khi gửi cho nạn nhân. Tin tưởng người đàn ông trước mặt là cán bộ Công an có nhiều mối quan hệ, người phụ nữ này đã chuyển 50 triệu đồng nhờ Tường tác động chuyển nơi chấp hành án cho người thân. Tuy nhiên, do không thực hiện được, sau đó Tường đã hoàn trả lại số tiền trên.

Trong một trường hợp khác, tháng 10-2025, Tường còn đứng ra thỏa thuận xin việc cho con trai một phụ nữ ở Hải Phòng vào làm việc tại một cơ quan báo chí với chi phí 500 triệu đồng. Một lần nữa, đối tượng tiếp tục sử dụng hình ảnh và giấy tờ giả để tạo lòng tin. Tuy nhiên, do người được giới thiệu việc làm thay đổi ý định nên giao dịch không tiếp tục thực hiện.

Theo đánh giá của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng. Hành vi của Bùi Văn Tường không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là lực lượng Công an nhân dân.

Việc sử dụng giấy tờ, quân phục và danh tính giả để xây dựng hình ảnh một cán bộ điều tra cấp cao đã khiến nhiều người tin tưởng, từ đó tạo điều kiện cho đối tượng thực hiện các hành vi nhằm phục vụ lợi ích cá nhân. Đồng thời, vụ việc cũng gây tâm lý hoài nghi trong xã hội, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân khi tiếp xúc với cán bộ, công chức thực thi công vụ.

Từ vụ án trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các trường hợp tự nhận là cán bộ cơ quan Nhà nước, đặc biệt khi quen biết qua mạng xã hội. Không nên tin tưởng tuyệt đối vào các hình ảnh, giấy tờ được gửi qua Internet bởi nhiều loại giấy tờ, trang phục hiện nay có thể bị làm giả tinh vi.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc các hành vi mạo danh lực lượng chức năng để lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.