Người phụ nữ lừa đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 59 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Giàu (SN 1988, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
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Bị can Nguyễn Thị Giàu.
Theo kết quả điều tra, do cần tiền trả các khoản nợ vay, Giàu nảy sinh ý định lợi dụng việc làm hồ sơ vay đáo hạn ngân hàng để vay tiền của người khác.
Người này bị cáo buộc sử dụng các hình ảnh chụp hợp đồng vay tiền đã qua chỉnh sửa nhằm tạo lòng tin, sau đó lấy tiền của người vay sau để trả cho người vay trước, đồng thời thanh toán một phần tiền gốc và lãi để tiếp tục vay mượn.
Từ cuối năm 2024 đến ngày 5/2/2026, Giàu bị xác định đã vay tiền của 5 bị hại với tổng số tiền hơn 59 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Sau khi phát hiện sự việc, các bị hại đã gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
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