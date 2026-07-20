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Pháp luật

Bắt giam đối tượng lừa đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

  • Thứ hai, 20/7/2026 10:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Cuộc (SN 1994, ngụ ấp Phong Lạc, xã Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng mối quan hệ quen biết với nhiều người, nên Cuộc đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng. Cuộc cam kết thời gian vay chỉ từ một buổi đến 15 ngày sẽ hoàn trả tiền gốc cùng lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin.

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Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Cuộc. Ảnh: Hồng Ngọc.

Để tạo uy tín, trong khoảng thời gian đầu, Cuộc đã trả tiền đúng hẹn cho một số người. Sau đó, nhiều người tiếp tục cho Cuộc vay với số tiền ngày càng lớn, nhưng đối tượng này lại sử dụng số tiền trên để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Từ cuối năm 2024 đến tháng 1/2026, các bị hại đã cho Cuộc vay với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền Cuộc chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

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https://congan.com.vn/vu-an/bat-giam-doi-tuong-lua-dao-han-ngan-hang-chiem-doat-hon-2-ty-dong_195566.html

Nguyễn Nhân/Công an TP.HCM

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