Đường dây tiền số CVX: 100 tỷ đồng của nhà đầu tư bị chiếm đoạt ra sao?

Núp bóng hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ, xây dựng mạng lưới doanh nghiệp và mô hình đa cấp nhiều tầng, các đối tượng đã phát hành "đồng tiền số" CVX để huy động vốn trái phép.

Theo điều tra của Công an tỉnh Thái Nguyên, từ cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn và không gian mạng, lực lượng trinh sát phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động quảng bá, mua bán cổ phần số thuộc hệ sinh thái CANVANEX dưới hình thức đầu tư "đồng tiền số CVX".

Xác lập chuyên án triệt phá

Đối tượng cầm đầu Lê Trung Hiếu.

Các đối tượng quảng bá đây là dự án ứng dụng công nghệ Blockchain hiện đại, mang lại giá trị lâu dài cho nhà đầu tư, từ đó thu hút đông đảo người dân trên cả nước tham gia góp vốn. Tại Thái Nguyên, nhóm này phát triển nhiều công ty chi nhánh, thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo với quy mô lớn, có sự kiện lôi kéo hơn 700 người tham dự.

Một bị hại tại phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) cho biết các "nhà sáng lập" khẳng định những người từng thua lỗ ở các sàn đầu tư khác chỉ cần tham gia CANVANEX sẽ lấy lại toàn bộ số tiền đã mất. Họ cho rằng các đối tượng lấy khẩu hiệu "Ngày hôm nay tận tâm phụng sự, thế hệ sau hạnh phúc bền lâu", các đối tượng chào bán nhiều gói "cổ phần số", cam kết sau 365 ngày sẽ mang lại lợi nhuận gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần số vốn ban đầu và có thể hưởng lợi "trọn đời", truyền lại cho thế hệ sau nhằm lôi kéo nạn nhân.

Tin tưởng vào những lời quảng bá này, người đàn ông đã đầu tư gần 2 tỷ đồng vào các gói vàng, bạc, đồng. Tuy nhiên, sau hơn một năm, toàn bộ số tiền vẫn không thể rút.

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thông qua hoạt động đầu tư cổ phần số trên website id.canvanex.com. Trước diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án 326C để đấu tranh.

Thiếu tá Nguyễn Hải Toàn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, cho biết sau thời gian dài theo dõi, thu thập đầy đủ chứng cứ, Ban chuyên án quyết định đồng loạt phá án. "Nhiều tổ công tác được thành lập, triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố nhằm triệu tập các đối tượng, khám xét nơi làm việc, thu giữ tài liệu và thiết bị điện tử phục vụ điều tra", Thiếu tá Toàn cho biết.

Thiếu tá Nguyễn Hải Toàn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, đây là đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đối tượng đều có trình độ, hoạt động tinh vi, núp bóng doanh nghiệp, tổ chức chặt chẽ nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Thiếu tá Hà Đức Diện, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, cho biết quá trình điều tra cho thấy CANVANEX không phải là sàn giao dịch hợp pháp, không được cấp phép hoạt động.

"Các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu dòng tiền, chuyển toàn bộ tiền của nhà đầu tư thành tiền số trên các nền tảng giao dịch điện tử, sau đó luân chuyển qua nhiều ví điện tử, nhiều tài khoản khác nhau trước khi quy đổi thành tiền Việt Nam nhằm che giấu dấu vết", Thiếu tá Diện thông tin.

Kết quả điều tra xác định Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) là đối tượng cầm đầu. Hiếu thành lập 4 doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ IDEA & STARTUP; Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư PGC; Công ty Cổ phần Tập đoàn Green Tech; Công ty Cổ phần Công nghệ Blockchain Education.

Các doanh nghiệp này được sử dụng làm vỏ bọc để huy động vốn trái phép thông qua việc phát hành "đồng tiền số CVX" trên nền tảng CANVANEX, trong khi địa điểm điều hành thực tế đặt tại phường Hòa Khánh (Đà Nẵng).

Khi Ban chuyên án quyết định phá án, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều địa phương đồng loạt khám xét các địa điểm liên quan. Tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện 31 nhân viên đang vận hành hệ thống.

Tang vật thu giữ gồm: 66 bộ máy tính, trong đó có hệ thống máy chủ vận hành sàn CANVANEX; 2 ôtô; 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Lê Trung Hiếu; 14 tỷ đồng tiền mặt; nhiều tài liệu, sổ sách phục vụ hoạt động của đường dây.

Tại cơ quan điều tra, Lê Trung Hiếu khai đã tự xây dựng dự án CANVANEX và sử dụng phần mềm do mình phát triển để huy động vốn. Nguồn tiền thu được từ việc bán các gói cổ phần số được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất và chi tiêu cho mục đích cá nhân.

Các đối tượng cầm đầu và đường dây đã bị bóc gỡ.

Mô hình đa cấp nhiều tầng để lôi kéo nhà đầu tư

Theo lời khai, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều cấp. Lê Trung Hiếu đứng đầu hệ sinh thái, bên dưới là đội ngũ lãnh đạo cấp cao phụ trách từng vùng, miền. Tiếp theo là hơn 30 Công ty PGC tại các địa phương ký hợp đồng phát triển thị trường. Ở tầng cuối là các Leader (trưởng nhóm) có nhiệm vụ phát triển mạng lưới nhà đầu tư mới để hưởng hoa hồng và thưởng doanh số.

Các đối tượng phát hành nhiều loại "đồng tiền số" như CVX, CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3, quảng bá sẽ tăng giá gấp hàng chục đến hàng trăm lần sau khi được niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định website id.canvanex.com chỉ mô phỏng giao diện của một sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế. Mọi giao dịch trên hệ thống đều là giao dịch nội bộ do các đối tượng tự tạo lập. Các "tài sản số" mang tên CVX hoàn toàn không có giá trị pháp lý, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép phát hành hoặc lưu hành.

Một bị hại tại Thái Nguyên cho biết sau khi nộp tiền, các đối tượng liên tục lấy lý do "chờ lên sàn" để trì hoãn việc hoàn trả vốn và lãi. Khi nhà đầu tư thắc mắc, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều thông tin như sẽ niêm yết trên sàn quốc tế hoặc sàn chứng khoán nhằm kéo dài thời gian và giữ chân người tham gia.

Theo cơ quan điều tra, để tạo lòng tin, Lê Trung Hiếu chỉ đạo cấp dưới thành lập doanh nghiệp hợp pháp, xây dựng các sản phẩm số, tổ chức nhiều sự kiện, hội nghị, hội thảo, lễ ra mắt dự án quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành phố, đồng thời vinh danh các "thủ lĩnh", "doanh nhân tiêu biểu" trong hệ sinh thái nhằm tạo hình ảnh uy tín.

Cơ quan công an lấy lời khai từ các nhân chứng, đồng thời là bị hại.

Các Công ty PGC tại địa phương hoạt động theo mô hình đa cấp, hưởng tỷ lệ hoa hồng theo số lượng nhà đầu tư phát triển được.

Nguyễn Văn Thương, một mắt xích trong đường dây, khai các leader được hưởng cố định 10% hoa hồng. Khi phát triển thêm các tầng F1, F2, F3..., những người tham gia đều được chia tỷ lệ hoa hồng theo từng cấp, tạo động lực mở rộng mạng lưới.

Theo tài liệu điều tra, đến nay đã xác định hơn 3.000 bị hại trên cả nước tham gia đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền khoảng 100 tỷ đồng .

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Hiếu về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; đồng thời khởi tố thêm 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".

Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các tổ chức, cá nhân, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những người biết thông tin về vụ án chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để cung cấp tài liệu, phối hợp điều tra, góp phần làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng.