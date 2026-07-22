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Pháp luật

Khởi tố 'nữ quái' 9X bán trang sức giả gần 4 tỷ đồng

  • Thứ tư, 22/7/2026 17:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

"Nữ quái" 9X ở Bắc Ninh bị khởi tố, bắt tạm giam vì buôn bán hàng trăm trang sức giả mạo các thương hiệu quốc tế nổi tiếng như Chanel, Hermès, tổng giá trị gần 4 tỷ đồng.

Ngày 22/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Huyền (sinh năm 1998, trú tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định và lệnh đối với Phạm Thị Huyền.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tài khoản Zalo, Facebook và TikTok của Phạm Thị Huyền thường xuyên đăng tải, quảng cáo các sản phẩm trang sức kim loại có dấu hiệu giả mạo hàng loạt thương hiệu quốc tế nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh) kiểm tra địa điểm kinh doanh tại số 54 đường Lý Thái Tổ, xã Lương Tài.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Huyền đang bày bán 283 sản phẩm trang sức gồm dây chuyền, vòng tay, nhẫn và khuyên tai bằng kim loại vàng Auth 750 (18K), trên sản phẩm có in, khắc logo và tên nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Hermès, Cartier, Chanel, Van Cleef & Arpels (VCA) và Bvlgari.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra.

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Tang vật thu giữ.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân không mua, sử dụng hàng giả, hàng nhái hoặc sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để tránh rủi ro pháp lý.

Khi mua hàng, cần lưu ý các dấu hiệu như giá bán quá rẻ, logo và đường khắc kém tinh xảo, không có giấy kiểm định hoặc nguồn gốc không rõ ràng.

Doanh nghiệp cần chủ động bảo hộ tài sản trí tuệ, phối hợp với cơ quan chức năng; mọi hành vi vi phạm có thể được tố giác qua VNeID, đường dây nóng hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh để xử lý kịp thời.

Triệt phá 2 đường dây chế tác trang sức 'nhái', buôn lậu vàng

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Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-quai-9x-ban-trang-suc-gia-gan-4-ty-dong-tren-mang-ar1030486.html

Văn Chương/VTC News

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  • Zalo

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