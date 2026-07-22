Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC

Năm 2022-2024, hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ.

Tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng .

Kết quả điều tra ban đầu và lời khai của các đối tượng xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng , vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố bị can.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994, trú tại phường Tân Hưng, TP.HCM, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn, SJC); Trần Công (SN 1975, trú tại phường Hạnh Thông, TP.HCM); Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994, trú tại phường Gia Định, TP.HCM) và Hoàng Trung Bắc (SN 1992, trú tại phường Lái Thiêu, TP.HCM).



Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh của công ty, liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC; còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho Công ty SJC.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (là đơn vị kiểm định của Công ty SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.

Quá trình mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng . Lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng , đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Được biết, Lê Thúy Hằng hiện đã bị Tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hiện vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.