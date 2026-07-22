Nhận 15 triệu đồng chuyển nhầm nhưng không trả lại, một người bị khởi tố

Công an xã Tuy Đức (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Thể (SN 1982) về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 30/8/2022, do nhầm lẫn trong quá trình giao dịch ngân hàng, một người dân đã chuyển số tiền 15 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Phạm Văn Thể.

Mặc dù biết số tiền trên không thuộc quyền sở hữu của mình và đã nhiều lần được người chuyển nhầm cùng cơ quan chức năng yêu cầu hoàn trả, Thể không thực hiện mà sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.

Công an xã Tuy Đức tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Thể.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Phạm Văn Thể có dấu hiệu của tội "Chiếm giữ trái phép tài sản", từ đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, khuyến cáo người dân khi nhận được tiền hoặc tài sản do người khác chuyển, giao nhầm cần chủ động thông báo cho người chuyển, chủ sở hữu tài sản, ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.

Người dân tuyệt đối không chiếm giữ hoặc sử dụng tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình, bởi hành vi này có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.