Tài xế taxi ở Gia Lai bị 2 người đánh tới tấp trong xe

Đoạn clip ghi cảnh 2 người đàn ông lao vào xe hành hung tài xế taxi lan truyền trên mạng xã hội, trong đó một người giữ tay nam tài xế taxi để người còn lại đánh.

Tối 21/7, lãnh đạo Công an xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) thông tin đơn vị tiếp nhận đơn trình báo về vụ tài xế taxi bị hành hung tại khu vực Cảng hàng không Phù Cát vào sáng cùng ngày.

"Chúng tôi mới nắm được thông tin sơ bộ ban đầu từ phía người được cho là bị hành hung. Lực lượng chức năng sẽ làm việc với các bên liên quan để xác minh làm rõ nguyên nhân", lãnh đạo Công an xã Phù Cát cho hay.

2 người đàn ông lao vào đánh đấm túi bụi nam tài xế taxi Lado. Ảnh: Cắt từ clip.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hoài, Giám đốc điều hành hãng Lado Taxi khu vực An Nhơn (thuộc Chi nhánh Gia Lai), cho biết đơn vị gửi đơn trình báo lên Công an xã Phù Cát vụ nam tài xế L.X.H (30 tuổi) của công ty bị 2 người đàn ông chửi bới, lao vào trong xe hành hung dẫn đến phải nhập viện.

"Hiện tại nam tài xế của công ty chúng tôi nhập viện để điều trị và giám định thương tật. Công an xã Phù Cát cũng đã tiếp nhận đơn trình báo từ tài xế để làm sáng tỏ vụ việc", ông Hoài thông tin.

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, khoảng 8h10 ngày 21/7, tại khu vực đỗ xe phía ngoài Cảng hàng không Phù Cát, 2 người đàn ông đến nói chuyện với tài xế H. Sau khi lời qua tiếng lại, người đàn ông mặc áo đen đấm thẳng vào mặt anh H. Chưa dừng lại, người này còn mở cửa xe, lao vào đánh tới tấp.

Người đàn ông mặc áo trắng mở cửa bên ghế phụ, giữ tay nam tài xế taxi để người đàn ông áo xanh hành hung. Sau một hồi bị tấn công, tài xế H. mới thoát được ra ngoài.

Anh Võ Văn Thảo, đồng nghiệp với tài xế H. cũng người có mặt tại hiện trường, cho biết những người hành hung anh H. là tài xế thuộc đội chạy taxi của hãng khác. Mâu thuẫn xuất phát từ việc những người này cho rằng tài xế giành khách của họ.

"Chúng tôi đã trình báo việc lên cơ quan chức năng địa phương cũng như công ty để xác minh, làm rõ", anh Thảo nói.