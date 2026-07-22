Tạm giữ hình sự tài xế ôtô đẩy CSGT để bỏ chạy

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội tạm giữ hình sự Trịnh Văn Nam, tài xế ôtô vi phạm giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, cố tình lái xe đẩy một cán bộ CSGT.

Trước đó, sáng 20/7, khi làm nhiệm vụ tại nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội), tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện ôtô nhãn hiệu Ford Territory, màu đen, biển kiểm soát 36B-548.74 "Rẽ tại nơi có biển cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển", nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh của CSGT, tài xế đã điều khiển xe tiến về phía trước, đẩy cán bộ CSGT, sau đó lách sang bên phải và bỏ chạy khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Tài xế Nam (áo đen) tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an các đơn vị và sử dụng hệ thống Camera AI để tổ chức xác minh, truy vết phương tiện và người điều khiển để xử lý theo quy định.

Đến khoảng 22h40 cùng ngày, cơ quan Công an đã mời người điều khiển phương tiện đã đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 6 làm việc.

Danh tính tài xế được xác định là Trịnh Văn Nam (SN 1996, trú tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa). Tại cơ quan Công an, người này thừa nhận là người điều khiển phương tiện, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT khi bị kiểm tra vào sáng cùng ngày.

Bước đầu tài xế khai nhận do không có giấy phép lái xe, sợ bị phạt nặng có ý định lái xe bỏ chạy.

Hiện Công an phường Từ Liêm tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.