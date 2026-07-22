Nha khoa Đại Nam sử dụng hàng trăm nhân viên không có bằng cấp khám cho khách

Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định hệ thống Nha khoa Đại Nam gian dối trong khám chữa bệnh, quản lý doanh thu, thuế và bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 121 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại các phòng khám thuộc Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam đã làm rõ cách thức vận hành của một hệ thống kinh doanh dưới nhiều pháp nhân, hộ kinh doanh khác nhau cùng hàng loạt thủ đoạn gian dối trong hoạt động khám, chữa bệnh, quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đối tượng Hồ Ngọc Tiên Trung trước khi bị bắt.

Nhiều pháp nhân trong hệ thống Nha khoa Đại Nam

Thông tin về vụ án này, Đại tá Tống Như Sơn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết năm 2009, Hồ Ngọc Tiên Trung thành lập Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam và giữ chức giám đốc. Sau đó, Trung thuê 37 bác sĩ có giấy phép, chứng chỉ hành nghề để mở 46 phòng khám tại TP.HCM, Đà Nẵng và các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể.

Tại trang web có tên "nhakhoadainam.vn" cho thấy, hệ thống này thuộc Công ty TNHH MTV Nha khoa Thẩm mỹ Đại Nam (có địa chỉ tại 485-487 Bạch Đằng, phường Gia Định, TP.HCM) với 38 chi nhánh trải dài tại các tỉnh.

Mặc dù các cơ sở đứng tên nhiều pháp nhân, chủ hộ khác nhau, kết quả điều tra bước đầu xác định toàn bộ hệ thống đều do Hồ Ngọc Tiên Trung quản lý, điều hành. Theo cơ quan điều tra, việc tổ chức hoạt động dưới nhiều chủ thể nhằm phân tán doanh thu, qua đó làm giảm số thuế phải kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước.

Cụ thể, tại các phòng khám, Trung bố trí 415 nhân viên, trong đó phần lớn không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn trực tiếp tham gia tư vấn, khám, điều trị và thực hiện kỹ thuật nha khoa cho khách hàng.

Để thu hút khách hàng, hệ thống này thành lập bộ phận marketing gồm 19 nhân viên, phụ trách bán hàng, sản xuất nội dung và chạy quảng cáo trên hai website cùng nhiều nền tảng mạng xã hội. Nội dung quảng cáo giới thiệu Nha khoa Đại Nam là hệ thống có đội ngũ bác sĩ trình độ cao, trang thiết bị hiện đại và sử dụng các dòng răng sứ cao cấp có nguồn gốc từ Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp, Hàn Quốc... Khi khách hàng đến khám, nhân viên tiếp tục tư vấn, so sánh xuất xứ, chất lượng và tính thẩm mỹ của từng dòng răng để thuyết phục lựa chọn các sản phẩm có giá trị cao.

Tuy nhiên, kết quả điều tra bước đầu cho thấy Hồ Ngọc Tiên Trung đã chỉ đạo phòng labo sử dụng phôi sứ Aidite có xuất xứ từ Trung Quốc, giá trị thấp hơn để chế tác răng thay cho sản phẩm đã cam kết với khách hàng. Thẻ bảo hành vẫn ghi tên loại răng sứ cao cấp mà khách hàng đăng ký, khiến họ tin rằng mình được sử dụng đúng sản phẩm đã lựa chọn.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt từ hành vi gian dối về răng sứ trong giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 5/2026 là hơn 121 tỷ đồng .

Không chỉ có dấu hiệu gian dối về chuyên môn và sản phẩm, hoạt động thu tiền, quản lý doanh thu tại hệ thống Nha khoa Đại Nam cũng được tổ chức qua nhiều lớp khác nhau.

Theo kết quả điều tra, Hồ Ngọc Tiên Trung chỉ đạo thu tiền của khách hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản cá nhân do mình trực tiếp quản lý, sử dụng hoặc nhờ người khác đứng tên. Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu liên quan đến 42 tài khoản được sử dụng để nhận tiền của khách hàng.

Đồng thời, hệ thống này sử dụng các phần mềm The Vivental, Keyote Việt, dữ liệu Excel, Google Drive và sổ theo dõi nội bộ để quản lý doanh thu thực tế. Tuy nhiên, chỉ một phần doanh thu được phản ánh vào sổ kế toán, hóa đơn và hồ sơ kê khai thuế.

Đến nay, cơ quan điều tra bước đầu xác định các phòng khám thuộc hệ thống Nha khoa Đại Nam đã cung cấp dịch vụ cho khoảng 1.246.000 lượt khách hàng, với tổng doanh thu khoảng 2.532 tỷ đồng . Một phần nguồn tiền thu được từ hoạt động này sau đó được Hồ Ngọc Tiên Trung sử dụng để mua nhà, đất, vàng, ô tô và đồng hồ có giá trị lớn.

Đại tá Tống Như Sơn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông tin vụ án.

Bộ Công an khuyến cáo không để doanh thu ngoài sổ sách

Không chỉ làm rõ các hành vi vi phạm trong vụ án Nha khoa Đại Nam, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cảnh báo đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và thẩm mỹ nha khoa. Từ thực tiễn điều tra, Đại tá Tống Như Sơn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đã đưa ra nhiều khuyến cáo nhằm ngăn ngừa những sai phạm tương tự.

Theo đó, doanh nghiệp phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật; người trực tiếp khám, điều trị phải có giấy phép hành nghề phù hợp và được đăng ký hành nghề đúng quy định.

Các cơ sở không được thuê, mượn giấy phép hành nghề hoặc bố trí bác sĩ đứng tên để hợp thức hóa hoạt động. Việc quảng cáo, tư vấn dịch vụ phải bảo đảm trung thực, chính xác, không đưa ra những thông tin sai lệch nhằm tạo niềm tin cho khách hàng.

Đối với vật liệu, sản phẩm sử dụng trong điều trị, doanh nghiệp phải bảo đảm đúng nguồn gốc, chất lượng và đúng với nội dung đã cam kết. Đồng thời, cần lưu giữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ để bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc cũng như xác định trách nhiệm tại từng công đoạn khi cần thiết.

Trong công tác kế toán và thực hiện nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp phải ghi nhận đầy đủ doanh thu, xuất hóa đơn đúng số tiền thực tế, tuân thủ các quy định về kế toán và kê khai, nộp thuế. Bộ Công an cũng khuyến cáo không để doanh thu ngoài sổ sách; không sử dụng tài khoản cá nhân hoặc nhiều hệ thống dữ liệu nhằm che giấu dòng tiền, làm sai lệch doanh thu và nghĩa vụ thuế.

Đại tá Tống Như Sơn cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, chủ cơ sở khám, chữa bệnh. Theo đó, không được lợi dụng việc tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh để chỉ đạo thực hiện hoặc che giấu các hành vi gian dối, vi phạm quy định về chuyên môn, kế toán và nghĩa vụ thuế.

"Doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi bảo đảm an toàn cho người bệnh, trung thực trong hoạt động kinh doanh và tuân thủ pháp luật. Mọi hành vi gian dối về chuyên môn, sản phẩm, doanh thu đều bị xử lý nghiêm theo quy định", Đại tá Tống Như Sơn nhấn mạnh.