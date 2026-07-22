Hầu tòa vì đập kính, cào xước ôtô Mercedes đỗ trước cửa nhà

Bức xúc do ôtô Mercedes đỗ chắn cửa ra vào, bà Mai Thị Bích Vân đập cửa kính, cào xước xe gây thiệt hại tài sản cho chủ phương tiện.

Chiều 23/7, Tòa án nhân dân Khu vực 4 (Hà Nội) sẽ mở phiên xét xử bị cáo Mai Thị Bích Vân về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Vụ việc xuất phát từ chiếc ôtô hiệu Mercedes-Benz GLC200 màu đen biển số 30L-541.XX của chị Đỗ Bích N. (SN 1990, trú phường Hà Đông) dừng đỗ trước cửa. Do ra vào khó, bà Vân có hành vi gây bất bình dư luận.

Bị hại chụp cạnh ôtô bị bà Vân làm hư hỏng.

Cụ thể, tối 18/1/2026, chị Đỗ Bích N. đỗ chiếc xe trước cửa cổng nhà bà Mai Thị Bích Vân (ở BT12, lô 1, khu nhà ở Nam Thắng, ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ) để cùng con trai đi ăn lẩu gần đó. Khu vực chị N. đỗ xe không có biển báo cấm dừng đỗ. Đến 20h20, bị can Vân cầm chùm chìa khóa ra mở cổng để con gái là Lê Thu Hương (SN 1989) ra về. Khi thấy ôtô của chị N. đỗ giữa cổng nhà mình, 2 bên cạnh cổng nhà để nhiều chậu cây cảnh khiến Hương không dắt xe máy ra được, nên Vân bực tức, dùng chùm chìa khóa vạch nhiều nhát vào cánh cửa phía trước bên phải của xe, bẻ gương chiếu hậu.

Lê Thị Hương cũng bức xúc vì không dắt được xe máy, đã dùng mũ bảo hiểm đập một nhát vào kính cửa xe chửi bới.

Còn chồng của Vân là ông Lê Công Tú (SN 1953) đã viết 2 tờ giấy A4 nội dung "đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức, phải học lại luật lái xe và văn hóa giao thông". Sau đó, ông Tú dán 2 tờ giấy này vào kính chắn gió ở đầu và đuôi xe chị N.

Theo cơ quan điều tra kết luận, hành vi của bà Mai Thị Bích Vân khiến chiếc xe bị thiệt hại 6,8 triệu đồng và bị khởi tố, truy tố; còn người con gái Lê Thị Hương bị xử phạt hành chính 750.000 đồng.

Phân tích góc độ pháp lý, luật sư Trần Xuân Tiền cho biết ôtô đỗ trước cổng nhà gây cản trở đi lại khiến bà Vân bức xúc, nhưng pháp luật không cho phép tự ý xâm phạm tài sản của người khác để giải quyết mâu thuẫn.

Theo luật sư, việc bà Vân dùng chùm chìa khóa cào nhiều vết lên thân xe và bẻ gương chiếu hậu thể hiện ý chí chủ động tác động đến tài sản nhằm gây hư hỏng. Nếu giá trị thiệt hại được định giá xác định từ 2 triệu đồng trở lên hoặc thuộc các trường hợp luật định, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy đối chiếu với con số thiệt hại bị quy kết, bà Vân bị truy tố, xét xử là đúng.

Về chế tài, luật sư Tiền trích dẫn theo Điều 178 Bộ luật Hình sự, người phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngoài trách nhiệm hình sự, người gây thiệt hại còn phải bồi thường toàn bộ chi phí khắc phục, sửa chữa tài sản cho bị hại.

Tuy nhiên, luật sư cũng đánh giá pháp luật hình sự luôn đề cao tính nhân văn, lấy giáo dục và phòng ngừa làm mục tiêu quan trọng. Khi quyết định hình phạt, tòa án sẽ xem xét toàn diện các tình tiết như nhân thân bị cáo, độ tuổi, động cơ phạm tội, thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, việc khắc phục hậu quả và hòa giải với người bị hại.

Do đó, nếu bị cáo tích cực bồi thường, nhận thức được sai phạm và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tòa án có thể cân nhắc áp dụng mức hình phạt phù hợp, bảo đảm sự nghiêm minh nhưng vẫn thể hiện tính khoan hồng.

Theo luật sư, vụ việc là bài học cho thấy mọi tranh chấp liên quan đến việc dừng, đỗ xe cần được giải quyết bằng các biện pháp hợp pháp thay vì hành vi xâm hại tài sản.