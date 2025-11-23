Chủ quán ăn TP.HCM chưa dám tăng giá dù rau xanh đắt đỏ

Giá rau xanh đắt đỏ khiến nhiều hàng quán bình dân "đứng ngồi không yên" vì phải chi nhiều tiền hơn để mua nguyên liệu.

Giá rau chưa giảm, nhiều hàng quán ở TP.HCM chưa hết lo lắng vì chi phí mua nguyên liệu tăng. Ảnh: Thảo Liên.

Chị Lan (35 tuổi) chủ quán bún riêu, phở trên đường Phan Văn Trị (phường Bình Thạnh, TP.HCM), cho biết mỗi ngày cửa hàng phải chi khoảng 400.000-500.000 đồng để mua rau xanh, rau thơm, hành lá… nhưng những hôm giá tăng, số tiền có thể lên tới 900.000 đồng, thậm chí vượt 1 triệu đồng.

“Ở quán tôi, phần lớn là khách quen, nên chỉ cần tăng 1.000-2.000 đồng mỗi bát thôi cũng khiến tôi băn khoăn. Mọi năm, mưa lũ cũng làm ảnh hưởng nhưng năm nay giá rau nhập vào đắt đỏ hơn. Tôi chỉ mong giá rau sớm giảm để không phải tăng giá bán”, chị chia sẻ.

Chủ quán mong giá rau giảm từng ngày

Chị Hạnh Nhiên (42 tuổi), chủ quán buffet chay tại TP.HCM, cho biết quán vẫn lấy rau từ mối quen lâu năm nên giá tăng nhẹ khoảng 10-15%. Mỗi ngày, mối sẽ đến bỏ hàng theo yêu cầu về loại và số lượng. Do lượng khách ổn định, chị Nhiên có thể kiểm soát được số rau dùng trong ngày.

“Tuy nhiên, có những hôm khách đông hoặc mối giao thiếu, tôi phải ra chợ mua thêm. Những ngày đó ra chợ, tôi giật mình vì giá rau quá đắt đỏ. Nhưng không thể không mua, vì thiếu nguyên liệu là thiếu món. Mỗi ngày tôi đều công bố hôm nay sẽ có món gì, nếu khách tới mà không có sẽ mất uy tín”, chị chia sẻ.

Hiện tại, với giá buffet chay 50.000 đồng/người không giới hạn thời gian và được nhiều khách ủng hộ, chị Nhiên cho biết vẫn cố gắng xoay xở trước giá rau xanh tăng cao.

“Chuyện tăng giá vì rau thì tôi chưa nghĩ tới, còn cáng đáng được. Nhưng tôi vẫn rất lo, vì không chỉ rau mà giá gas, nước, điện… cũng có xu hướng tăng”, chị Nhiên chia sẻ.

Giá rau củ ở các chợ truyền thống TP.HCM đã tăng mạnh thời gian gần đây. Ảnh: Anh Nguyễn.

Anh Anh Thư (30 tuổi), bán cơm nắm, cơm cuộn bữa sáng tại nhà ở phường Bình Thạnh cũng cho biết khi giá cà chua, dưa leo, xà lách tăng vọt 15.000-20.000 đồng/kg, anh đã phải hạn chế ra chợ truyền thống mua mà chuyển sang mua rau củ giảm giá tại các hệ thống siêu thị bán lẻ.

Anh cho biết cách này vừa đảm bảo bữa ăn gia đình, vừa đủ nguyên liệu làm cơm bán hàng mà không "xót ví". Tuy nhiên, những ngày không canh được hàng giảm giá hoặc hết hàng, anh vẫn phải ra chợ gần nhà để mua cho thuận tiện.

"Hàng cơm của tôi nhỏ, khách chủ yếu là người qua đường nên lượng khách không cố định và cũng không đông. Chỉ khi chi phí mua nguyên liệu rẻ, tôi mới có thể lấy công làm lời", anh Thư nói.

Hiện, một phần cơm cuộn của anh có giá 25.000 đồng. Đây là mức giá hợp lý khi bán ở lề đường. "Nếu tăng thêm 2.000 đồng hay thậm chí 5.000 đồng, tôi e khách sẽ không mua”, anh Thư than thở.

Sở Công Thương TP.HCM nỗ lực bình ổn giá rau xanh

Hiện, giá rau xanh ở các chợ truyền thống vẫn chưa hạ nhiệt. Giá cà chua, xà lách đã tăng vọt lên 50.000-60.000 đồng/kg; dưa leo 40.000 đồng/kg; cải ngọt, cải thìa tăng lên 35.000-40.000 đồng/kg; hành lá, ngò rí ngày thường 30.000 đồng/kg hiện tăng lên 80.000 đồng/kg...

Ông Ngô Hồng Y, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP.HCM cho biết nguồn cung nông sản chính cho TP.HCM là tỉnh Lâm Đồng (khu vực Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng) và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tuy nhiên, nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp lớn tại hai khu vực này xảy ra mưa lớn kéo dài, sạt lở, ngập úng. Vì vậy, sản lượng cung ứng đến TP.HCM giảm 10-20%, khiến giá bán lẻ đối với rau ăn lá, xà lách, cải, cà chua, dưa leo... tăng đột biến.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết khả năng thiếu hụt cục bộ rau củ có thể xảy ra trong thời gian tới. Để chủ động ứng phó và giữ ổn định thị trường, Sở đã và đang đã làm việc với các hệ thống phân phối và doanh nghiệp bình ổn để tìm nguồn cung thay thế uy tín, lâu dài.

Đồng thời, Sở Công Thương cũng tiếp tục triển khai chương trình bình ổn thị trường, huy động doanh nghiệp tăng lượng cung ứng mỗi ngày, yêu cầu siêu thị giữ giá ổn định và tăng khuyến mại. Cơ quan này cũng siết kiểm soát hàng hóa lưu thông, phối hợp các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển, đồng thời kiểm soát giá tại chợ đầu mối nhằm ngăn đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý.

Trước tình hình thiếu nguồn cung rau củ dẫn đến tăng giá đột biến ở 2 miền Nam Bắc, Bộ Công Thương đã ban hành Công điện số 7492 về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão và giai đoạn cuối năm 2025.

Công điện yêu cầu các Sở Công Thương địa phương bảo đảm cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng phục vụ việc khắc phục sau mưa, bão cho vùng bị ảnh hưởng của bão, lũ.

Về giải pháp lâu dài, Bộ Công Thương đang dự thảo Chỉ thị về bảo đảm cân đối cung cầu và bình ổn thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Đáng chú ý, rau xanh cũng được đưa vào nhóm hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết, bên cạnh nhóm hàng thiết yếu thường xuyên khác.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho hay sẽ chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị chức năng theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến thời tiết, dịch bệnh, thiệt hại sau bão, lũ, đồng thời đánh giá năng lực sản xuất, khả năng khôi phục sản xuất sau thiên tai để có phương án bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.