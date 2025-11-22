Người TP.HCM 'giải cứu' tôm hùm chết hàng loạt nhưng không thành

Lũ lớn làm tôm hùm ở Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk) chết hàng loạt, nhiều hộ nuôi mất trắng. Người dân TP.HCM lập tức kêu gọi nhau đặt mua "giải cứu" nhưng... vô vọng.

Tôm hùm xanh Phú Yên chết ngộp vì lũ. Ảnh: NCVV.

Chị Ngọc Nhi (29 tuổi, TP.HCM) cho biết khi thấy đồng nghiệp chia sẻ lời kêu gọi mua tôm hùm hỗ trợ bà con miền Trung, chị đã đặt ngay mà không cần suy nghĩ.

"Lướt mạng xã hội thấy cảnh người dân chật vật, thương lắm nhưng mình ở xa chẳng biết giúp cách nào. Tôi chỉ có thể góp chút sức bằng việc rủ bạn bè quanh mình cùng mua ủng hộ", chị Nhi nói.

Chị gom mua chung với nhiều người bạn, riêng chị đăng ký 3 kg, với giá 300.000 đồng/kg, dự kiến nhận hàng vào hôm nay (ngày 22/11). Nhưng sát ngày, chị được báo đơn đã bị hủy vì không thể vận chuyển vào TP.HCM.

"Nghe mà buồn thêm. Tôm ngộp là bà con đã thiệt rồi, vớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu, giờ lại không gửi đi được thì càng tội. Chỉ mong sớm có cách hỗ trợ cho bà con", chị Nhi chia sẻ.

Thực tế, nuôi tôm hùm là kế sinh nhai của nhiều gia đình ở khu vực ven biển Phú Yên (nay là Đắk Lắk), giờ đây gần như "mất trắng". Trong cuộc họp khẩn ngày 21/11, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho biết đợt lũ đã khiến 20 triệu con tôm hùm chết, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng và gần như "xóa sổ" nghề nuôi tôm hùm ở Phú Yên cũ.

Ngay khi nghe tin các hộ nuôi chịu nhiều thiệt hại, người dân TP.HCM đã kháo nhau đặt hàng ủng hộ. Nếu trước đây, người dân có thể bán tôm hùm với giá trên 1 triệu đồng/kg, thì nay giá "giải cứu" chỉ còn 100.000-400.000 đồng/kg. Dù vậy, việc vận chuyển tôm đi các nơi không dễ dàng bởi giao thông chia cắt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Trí Trần (TP.HCM) cho biết khi thấy chủ vựa hải sản quen ở Đắk Lắk đăng tin "giải cứu" tôm hùm, anh không chỉ đặt mua mà còn đứng ra gom đơn chung cho hàng xóm trong chung cư và bạn bè, tổng cộng được 50 kg tôm loại 1, với giá 400.000 đồng/kg.

Theo anh Trí, nếu thời tiết và đường đi thuận lợi, chỉ một đêm là tôm sẽ về tới TP.HCM. Nhưng chưa trọn một đêm, anh Trí hay tin chủ vựa phải "khóc ròng" vì xe vận chuyển tôm không thể di chuyển vào phía Nam.

"Chủ hàng bị hư tới 550 kg tôm, bạn nói đây chỉ là con số rất nhỏ so với tổn thất của người dân vùng lũ. Người tính không bằng trời tính. Hôm qua tôi đã hoàn cọc lại cho hàng xóm, bạn bè đầy đủ kèm lời cảm ơn và xin lỗi chân thành", anh Trí chia sẻ.

Do bị ngộp nước, tôm phải được cấp đá và buộc bán ngay, nếu không sẽ hư hỏng. Anh Trí cho biết thêm sau khi xe chở tôm quay đầu, chủ vựa đã tiếp tục đăng bài bán với giá "rẻ như cho", chỉ từ 50.000 đến 250.000 đồng.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ ảnh hưởng đến 40 xã, phường, gây ngập sâu, nước chảy xiết, chia cắt nhiều khu dân cư. Nhiều địa phương có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Thống kê đến tối 21/11, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 127.000/181.349 lồng bè và 1.000 ha tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại, ước tính thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng .

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu ngay sau khi nước lũ rút, các ngành chức năng phải khẩn trương hỗ trợ con giống để bà con sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.