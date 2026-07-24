Chủ nhân huy chương Fields 2026

Bốn nhà toán học với các công trình thuộc những lĩnh vực phức tạp như hình học đại số và phương trình vi phân đạo hàm riêng đã trở thành chủ nhân mới của huy chương Fields.

Theo chiều kim đồng hồ từ phía trên, bên trái Yu Deng, John Pardon, Jacob Tsimerman và Hong Wang. Ảnh: Quỹ Simons.

Theo New York Times, tối 23/7, giải thưởng Fields năm 2026 được công bố tại Đại hội Toán học Thế giới (ICM), diễn ra tại Philadelphia, Mỹ. Bốn người được xướng tên là Yu Deng, John Pardon, Jacob Tsimerman và Hong Wang.

Đáng chú ý, danh sách năm nay có hai nhà toán học gốc Trung Quốc, cũng là lần đầu tiên có hơn một nhà toán học gốc Á nhận huy chương Fields trong một kỳ trao giải. Hong Wang cũng là người phụ nữ thứ ba được vinh danh trong gần 90 năm lịch sử của giải thưởng này.

Yu Deng, 37 tuổi, là giáo sư Đại học Chicago, Mỹ. Theo Accessnewswire, anh được vinh danh vì có những đóng góp trong lĩnh vực phương trình vi phân đạo hàm riêng, bao gồm việc suy luận chặt chẽ phương trình Boltzmann từ động lực học quả cầu cứng đối với khí hiếm; sự suy luận các phương trình động lực sóng từ các hệ tán sắc phi tuyến; và các phương pháp tiếp cận xác suất đối với động lực Schrödinger phi tuyến.

John Pardon, 37 tuổi, là giáo sư Đại học Stony Brook (Mỹ). Anh có đóng góp trong lĩnh vực hình học symplectic, bao gồm các phương pháp tiếp cận mới đối với chu trình cơ bản ảo; các phạm trù Fukaya của một số đa tạp nhất định và đếm các đường cong chỉnh hình. Pardon cũng có những đóng góp cho các lĩnh vực khác của hình học và tô pô học, bao gồm tác động nhóm trên đa dạng 3 chiều và lý thuyết nút.

Jacob Tsimerman, 38 tuổi, là giáo sư Đại học Toronto (Canada). Anh có đóng góp trong việc mở rộng quy mô lớn phạm vi ứng dụng của các kỹ thuật tối thiểu-o (o-minimality) trong số học và hình học đại số phức, bao gồm bản chứng minh giả thuyết Griffiths về tính đại số của ảnh thuộc ánh xạ chu kỳ.

Các kết quả nghiên cứu của Tsimerman liên quan nhiều đến giả thuyết Hodge, một trong bảy bài toán giải thưởng thiên niên kỷ - được treo giải mỗi bài 1 triệu USD .

Hong Wang, 35 tuổi, là giáo sư Đại học New York (Mỹ) và Viện Nghiên cứu Khoa học Cao cấp ở Pháp. Cô được vinh danh vì những đóng góp trong lĩnh vực giải tích điều hòa và lý thuyết độ đo hình học.

Công trình của Wang bao gồm ứng dụng của các kỹ thuật đa tỷ lệ và tách lớp vào giả thuyết làm mịn cục bộ cho phương trình sóng phẳng. Những đóng góp của cô cũng có tiến bộ lớn trong bài toán hạn chế Fourier, tập khoảng cách Falconer, tập Furstenberg trên mặt phẳng và bài toán Kakeya trong không gian ba chiều.

Kakeya trong không gian ba chiều - bài toán tính toán không gian tối thiểu để xoay một cây kim theo mọi hướng - đã thách thức giới toán học suốt một thế kỷ. Việc giải quyết bài toán này đã mở ra cánh cửa cho hàng loạt định lý và giả thuyết trong phân tích điều hòa, phương trình vi phân đạo hàm riêng, lý thuyết độ đo hình học và các lĩnh vực khác.

Huy chương Fields được trao lần đầu tiên vào năm 1936 tại Oslo, Na Uy. Giải thưởng được đặt theo tên của nhà toán học người Canada John Charles Fields. Khác với giải Nobel được trao hàng năm, huy chương Fields chỉ được trao 4 năm một lần.

Mỗi lần trao, hội đồng thường chọn ra tối đa 4 nhà toán học có thành tựu xuất sắc và dưới 40 tuổi. Người đoạt giải nhận một huy chương bằng vàng 14 carat có khắc hình Archimedes - nhà toán học Hy Lạp cổ đại - và khoản tiền thưởng 15.000 CAD (khoảng 280 triệu đồng).