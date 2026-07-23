Phương án chọn hiệu trưởng khi sắp xếp trường học Hà Nội

Khi sắp xếp cơ sở giáo dục, Hà Nội quy định người được bổ nhiệm hiệu trưởng phải còn thời gian công tác ít nhất 36 tháng. Thời gian tính tuổi từ tháng 7/2026.

Học sinh trường Tiểu học Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về việc bố trí nhân sự khi sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GD&ĐT, UBND cấp xã.

Xem xét, lựa chọn trong số các hiệu trưởng đương nhiệm

Sau sắp xếp, các trường mới được thành lập bao gồm các điểm trường (trong đó mỗi trường học trước khi sáp nhập là một điểm trường), có hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng.

Mỗi điểm trường có một phó hiệu trưởng (bao gồm cả điểm trường là trụ sở chính). Trường hợp trước khi sắp xếp trường đã có các điểm trường trực thuộc thì sau sắp xếp các điểm trường đó, nếu tiếp tục duy trì hoạt động dạy học thì được xác định là một cơ sở thuộc điểm trường và bố trí vị trí giáo vụ tại các cơ sở đó (không bố trí phó hiệu trưởng phụ trách).

Thành phố nêu rõ hiệu trưởng được bổ nhiệm phải có thời gian công tác còn lại đảm bảo đủ từ 36 tháng trở lên, trừ trường hợp đặc biệt. Thời gian tính tuổi từ tháng 7/2026.

Nhân sự hiệu trưởng cơ bản được xem xét, lựa chọn trong số các hiệu trưởng đương nhiệm trước sắp xếp. Trường hợp các hiệu trưởng đương nhiệm đều không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hoặc chủ động xin thôi giữ chức vụ, có nguyện vọng chuyển công tác hoặc nghỉ hưu thì xem xét, lựa chọn trong số phó hiệu trưởng.

Các tiêu chí ưu tiên cần xem xét khi bổ nhiệm hiệu trưởng gồm: Có trình độ chuyên môn được đào tạo cao hơn, phù hợp với quy mô phát triển của trường học sau sắp xếp; có năng lực quản trị tốt; có độ tuổi phù hợp với cơ cấu, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý tại địa phương; có triển vọng, đã được quy hoạch chức vụ cao hơn; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 năm gần nhất...

Trong khi đó, sau khi có phương án cấp trưởng, các hiệu trưởng và phó hiệu trưởng khác được bố trí làm phó hiệu trưởng (phụ trách 1 điểm trường) hoặc bố trí vị trí khác phù hợp với trình độ. Phó hiệu trưởng được bổ nhiệm phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Thành phố lưu ý không áp dụng quy định về thời gian đủ một nhiệm kỳ để xem xét bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sau sắp xếp.

Giữ ổn định đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên và nhân viên của các trường sáp nhập được tiếp nhận nguyên trạng vào trường mới thành lập.

Các cơ sở cơ bản giữ ổn định đội ngũ giáo viên, bố trí theo vị trí việc làm của từng môn học và hoạt động giáo dục, phù hợp với quy mô số lớp của trường trước khi sắp xếp.

Trường hợp giáo viên chưa đủ định mức giờ dạy theo quy định sẽ được bố trí giảng dạy tại trường chính hoặc các điểm trường để bảo đảm đủ số giờ theo quy định.

Nhân viên thư viện, thiết bị thí nghiệm, y tế tiếp tục bố trí tại trường chính, các điểm trường (như trước khi sắp xếp).

Mỗi trường mới (sau sắp xếp) được bố trí tối đa 2 nhân viên kế toán, 1 nhân viên văn thư. Số lượng nhân viên dôi dư sau sắp xếp được bảo lưu để hoàn thành công tác bàn giao, quyết toán đến hết ngày 30/12/2026.

Lao động hợp đồng cơ bản giữ ổn định, tiếp tục bố trí thực hiện các công việc theo hợp đồng thỏa thuận làm việc tại các điểm trường (là đơn vị ký hợp đồng trước khi sắp xếp).

Trong trường hợp nhân viên dôi dư có trình độ đào tạo phù hợp vị trí giáo viên có thể được xem xét chuyển đổi chức danh nghề nghiệp để bố trí vào vị trí giáo viên.