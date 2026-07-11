Hà Nội chốt phương án sắp xếp trường công lập

Hà Nội sẽ giữ nguyên số lượng 124 trường THPT hiện có. Đối với cơ sở thuộc UBND cấp xã quản lý, thành phố nêu ra 3 mô hình trường học khi tổ chức sắp xếp.

Học sinh trường THCS Hoàng Mai (Hà Nội). Ảnh: Đinh Hà.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn thành phố.

Giữ nguyên số lượng 124 trường THPT

Theo kế hoạch, thành phố giữ nguyên số lượng 124 trường THPT hiện có, tiếp tục rà soát, đầu tư cơ sở vật chất cho các trường để tăng thêm số lớp/trường, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh Thủ đô ở từng khu vực trong những năm tới.

Hai trường mầm non trực thuộc sở gồm trường Mầm non B và trường Việt Triều Hữu nghị sẽ bàn giao nguyên trạng mô hình tổ chức, bộ máy và nhân lực về trực thuộc UBND phường Cửa Nam và phường Kim Liên.

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu được yêu cầu bổ sung cấp THPT và tổ chức lại theo mô hình trường phổ thông nhiều cấp học có lớp chuyên biệt.

Trường PTCS Xã Đàn và trường Tiểu học Bình Minh tiếp tục thực hiện theo mô hình trường phổ thông chuyên biệt; tổ chức lại cho phù hợp với nhu cầu người học là người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

4 trường sẽ bàn giao nguyên trạng mô hình tổ chức, bộ máy và nhân lực về trực thuộc Sở GD&ĐT quản lý gồm trường Phổ thông cơ sở Hy Vọng, trường dạy trẻ khuyết tật xã Thanh Trì, trường Giáo dục trẻ khuyết tật, trường chuyên biệt Bình Minh.

Ba mô hình trường do cấp xã quản lý

Đối với cơ sở thuộc UBND cấp xã quản lý, Hà Nội nêu ra 3 mô hình trường học khi tổ chức sắp xếp, bao gồm: Trường một cấp học đa cơ sở; trường nhiều cấp học (tiểu học và THCS); trường nhiều cấp học (trường tiểu học, THCS và THPT).

Mỗi trường sau khi sắp xếp gồm một trường chính và có các phân hiệu. Trường mầm non sau khi sắp xếp, tổ chức lại thành trường có tối thiểu 30 lớp, không quá 35 trẻ/lớp mẫu giáo.

Trường tiểu học sau khi sắp xếp, tổ chức lại thành trường có tối thiểu 40 lớp, không quá 35 học sinh/lớp (khu vực nông thôn không quá 30 học sinh/lớp).

Trường THCS sau khi sắp xếp, tổ chức lại thành trường có tối thiểu 45 lớp, không quá 45 học sinh/lớp (khu vực nông thôn không quá 40 học sinh/lớp).

Trường tiểu học và THCS sau khi sắp xếp, tổ chức lại thành trường nhiều cấp học có tối thiểu 50 lớp, không quá 40 học sinh/lớp với tiểu học; không quá 45 học sinh/lớp đối với THCS.

Việc sắp xếp phải đảm bảo giảng dạy của giáo viên, đặc biệt là việc học tập của học sinh vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: Đinh Hà.

Nguyên tắc khi sắp xếp trường học ở Hà Nội

Thành phố vạch rõ các nguyên tắc khi sắp xếp trường học. Cụ thể, Hà Nội yêu cầu hạn chế việc thay đổi địa điểm trường học, bảo đảm thuận lợi cho học sinh, phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục.

Việc giảng dạy của giáo viên, đặc biệt là việc học tập của học sinh vẫn diễn ra bình thường, không làm ảnh hưởng đến phục vụ nhu cầu của người dân, bảo đảm các chế độ, chính sách đối với trẻ em, học sinh, giáo viên.

Mỗi xã/phường bắt buộc phải có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS; ưu tiên mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn.

Các địa phương không thực hiện sáp nhập nếu khoảng cách địa lý hoặc điều kiện giao thông không phù hợp; đáp ứng yêu cầu về công tác phổ cập giáo dục và giáo dục bắt buộc.

Thành phố nêu rõ không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với các trung tâm GDNN-GDTX; không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà; tạm dừng thành lập mới các trường mầm non, tiểu học, THCS.

Bên cạnh đó, các địa phương không sắp xếp các trường chất lượng cao hiện có và các trường được công nhận chất lượng cao trước ngày 30/7/2026; không sắp xếp các trường đang xây dựng theo mô hình nhiều cấp học, tiên tiến, hiện đại của thành phố.

Về lộ trình, Hà Nội yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND các xã, phường xây dựng đề án sắp xếp đối với các đơn vị trực thuộc; báo cáo cấp ủy cùng cấp, thông qua, hoàn thành trước ngày 26/7.

Sở GD&ĐT và các xã, phường ban hành quyết định thành lập các đơn vị trên cơ sở đề án sắp xếp đã được thông qua; ra quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, hoàn thành trước ngày 10/8.