Bộ GD&ĐT có hai tân thứ trưởng

Ông Đoàn Trung Kiên và ông Phạm Quang Hưng vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành hai quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng bổ nhiệm ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD&ĐT, giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ông Đoàn Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh: Tú San.

Ông Đoàn Trung Kiên sinh năm 1979, quê quán tỉnh Hà Nam. Tân thứ trưởng có trình độ cử nhân Ngôn ngữ Anh, tiến sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác, ông từng là giảng viên, Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội, Giám đốc Học viện Tư pháp và kinh qua nhiều vị trí tại Văn phòng Chính phủ, trong đó có Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Tháng 4/2025, ông được điều động tham gia Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương mới, ông tiếp tục là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh: MOET.

Ông Phạm Quang Hưng sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Bình, tốt nghiệp đại học tại trường Đại học Xây dựng (1991-1996). Ông Hưng từng học thạc sĩ và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Saskatchewan, Canada. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Quá trình công tác, ông Hưng từng là giảng viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (sau khi sáp nhập Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào tạo với nước ngoài), Bộ GD&ĐT.

Tháng 3/2025, ông Phạm Quang Hưng được điều chuyển từ Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế sang vị trí Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD&ĐT.

Như vậy, lãnh đạo Bộ GD&ĐT hiện nay gồm Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng; các Thứ trưởng Lê Quân, Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phạm Quang Hưng và Đoàn Trung Kiên.