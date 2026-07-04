Lộ diện 15 địa phương thí điểm sắp xếp trường lớp từ năm 2026

Từ ngày 1/7, Bộ GD&ĐT triển khai thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập tại 15 tỉnh, thành.

Học sinh tại TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách 15 địa phương sẽ thực hiện thí điểm việc sắp xếp mạng lưới trong năm 2026.

Việc thí điểm này thuộc kế hoạch sắp xếp mạng lưới và thực hiện thí điểm một số mô hình đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập giai đoạn 2026-2030 của Bộ GD&ĐT.

Kế hoạch nhằm chuyển mạnh tư duy từ "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục", nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đầu tư, thay vì chỉ giảm đầu mối quản lý. Bộ đặt mục tiêu giảm ít nhất 30% số trường công lập hiện có.

Giai đoạn thí điểm đầu tiên sẽ vận hành từ ngày 1/7 để kiểm chứng tính phù hợp và hiệu quả thực tiễn trước khi triển khai đại trà.

Cụ thể, 15 địa phương thí điểm bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, TP Huế, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai.

Việc chọn lựa này đảm bảo tính đại diện toàn diện về vùng miền, điều kiện kinh tế xã hội cũng như đặc điểm dân cư của từng khu vực, đặc điểm mạng lưới cơ sở giáo dục và năng lực tổ chức thực hiện.

Căn cứ điều kiện thực tiễn, mỗi địa phương xây dựng kế hoạch, phương án, điều kiện triển khai, lựa chọn một hoặc một số mô hình phù hợp; xác định rõ phạm vi, lộ trình, mục tiêu, giải pháp và trách nhiệm tổ chức thực hiện; tổ chức theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Việc lựa chọn mô hình thí điểm phải phù hợp với đặc điểm dân cư, quy mô trường học, điều kiện địa lý, năng lực quản trị và nhu cầu phát triển giáo dục của địa phương.

Trong quá trình triển khai, các địa phương chủ động rà soát, điều chỉnh phương án khi cần thiết; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập.

Hai mô hình trường học quy mô lớn sẽ được đưa vào vận hành thí điểm là mô hình trường một cấp học có các phân hiệu và mô hình trường phổ thông nhiều cấp học.

Cụ thể, với mô hình trường trường một cấp học quy mô lớn (hoặc trung tâm GDTX) có các phân hiệu, cấu trúc gồm một trường chính có các phân hiệu, điểm trường.

Cơ cấu nhân sự mô hình này gồm 1 hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, 1 bộ phận hành chính - nhân sự (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dùng chung; các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; các tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với phân hiệu, điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học.

Mô hình 2 là trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn, được thực hiện tại 1 địa điểm hoặc các địa điểm khác nhau; cấu trúc gồm 1 trường chính, có các phân hiệu, điểm trường với nhiều cấp học.

Cơ cấu nhân sự gồm 1 hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, bộ phận hành chính - nhân sự dùng chung; các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; các tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với cấp học, phân hiệu, điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học.

Cả hai mô hình yêu cầu tùy theo tình hình thực tế về quy mô lớp, cấp học, quy mô lớp, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính, bố trí mỗi phân hiệu có 1 phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để đảm bảo chất lượng giáo dục.

Theo lộ trình đặt ra, các địa phương sẽ hoàn thiện bộ máy tổ chức ngay trước thềm năm học 2026-2027.

Đến tháng 12, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành đánh giá toàn diện kết quả từ 15 tỉnh, thành phố này để làm căn cứ sửa đổi các quy định pháp lý, hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù nhằm chuẩn bị cho việc nhân rộng mô hình ra phạm vi toàn quốc từ tháng 3/2027.