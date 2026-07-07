Chủ nhà sạch bóng ở World Cup 2026

Lợi thế sân nhà không thể giúp 3 quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026 tiến xa.

Mỹ (áo đen) không thể tạo nên bất ngờ trước Bỉ.

Sau khi Mỹ thất bại 1-4 trước Bỉ ở vòng 16 đội sáng 7/7, đội bóng của HLV Mauricio Pochettino trở thành chủ nhà cuối cùng nói lời chia tay giải đấu, khép lại hành trình đáng quên của bộ ba Mỹ, Mexico và Canada.

Hôm 5/7, Canada là đội đầu tiên dừng bước khi thảm bại 0-3 trước Morocco. Đại diện Bắc Mỹ lép vế hoàn toàn trước đối thủ châu Phi và không tạo ra nhiều dấu ấn trong trận đấu mang tính quyết định.

Trong khi đó, Mexico là chủ nhà để lại nhiều tiếc nuối nhất. Đội bóng của HLV Javier Aguirre thi đấu đầy quả cảm trước tuyển Anh và chỉ chịu thua sát nút 2-3 hôm 6/7. "El Tri" nhiều lần gây khó khăn cho "Tam sư" bằng lối chơi tốc độ và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể tạo nên bất ngờ để giành vé vào tứ kết.

Đến lượt Mỹ, họ cũng không thể tận dụng lợi thế sân nhà. Dù có thời điểm vùng lên nhờ pha đá phạt đẹp mắt của Malik Tillman, hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm khiến họ phải nhận thất bại 1-4.

Việc 3 nước đồng chủ nhà đều bị loại ngay từ vòng 16 đội là kết cục ít người dự đoán trước khi giải đấu khởi tranh. Với sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả trên sân cùng lợi thế quen thuộc về điều kiện thi đấu, Mỹ, Mexico và Canada đều được kỳ vọng sẽ tiến sâu hơn.

Bỉ mở tỷ số 1-0 trước Mỹ Sáng 7/7, Charles De Ketelaere sút tung lưới Mỹ, mở tỷ số cho Bỉ ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.