Quaresma: Bồ Đào Nha tệ từ đầu đến cuối

Ricardo Quaresma cho rằng Bồ Đào Nha cần một HLV đủ cá tính để đánh thức thế hệ tài năng hiện tại sau thất bại trước Tây Ban Nha.

Quaresma cho rằng Bồ Đào Nha cần một HLV đủ cá tính để đánh thức thế hệ tài năng hiện tại.

Ricardo Quaresma không giấu sự thất vọng sau khi Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại khỏi World Cup 2026. Trên LiveMode, cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha chỉ trích mạnh HLV Roberto Martinez, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về tinh thần và trách nhiệm của các cầu thủ. “Với tôi, mọi thứ tệ từ đầu đến cuối. Không trận nào chúng ta có thể nói rằng Bồ Đào Nha chơi tốt, tấn công nhiều và chỉ thiếu may mắn”, Quaresma nói.

Theo cựu cầu thủ chạy cánh này, Bồ Đào Nha gần như trao quyền kiểm soát trận đấu cho Tây Ban Nha. Đội bóng của Luis de la Fuente làm chủ nhịp độ, biết khi nào cần đẩy nhanh, khi nào cần làm chậm trận đấu. Ngược lại, Bồ Đào Nha chơi thiếu sức sống, chậm chạp và không tạo được cảm giác đủ quyết liệt trong một trận knock-out.

Quaresma đặc biệt không hài lòng với các quyết định thay người của Martinez. Ông cho rằng nhà cầm quân người Tây Ban Nha chưa bao giờ tạo được dấu ấn rõ ràng từ khi dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha.

“Martinez chưa bao giờ khiến tôi ấn tượng. Từ khi ông ấy đến, tôi chưa từng thấy đội tuyển chơi một trận thật sự lớn. Ông ấy thử rất nhiều chiến thuật, nhưng không có phương án nào hiệu quả”, Quaresma nhấn mạnh.

HLV Roberto Martinez gây thất vọng ở tuyển Bồ Đào Nha.

Phát biểu của Quaresma đánh thẳng vào nghịch lý lớn của Bồ Đào Nha tại World Cup này. Họ bước vào giải với đội hình được ca ngợi là một trong những thế hệ chất lượng nhất lịch sử, nhưng rời cuộc chơi trong thất vọng. Với Quaresma, câu hỏi “hay nhất mọi thời đại ở điểm nào?” là điều Bồ Đào Nha phải nghiêm túc nhìn lại.

Cựu tuyển thủ 42 tuổi cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở kết quả thua Tây Ban Nha. Điều đáng lo hơn là Bồ Đào Nha không có một trận đấu thật sự thuyết phục nào trong cả hành trình. Họ sở hữu nhiều ngôi sao ở đẳng cấp cao, nhưng không tạo được tập thể mạnh đúng với kỳ vọng.

Quaresma vì vậy kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha phải có quyết định mạnh mẽ. “Đội tuyển cần ngồi lại, xem điều gì đúng, điều gì sai, và đưa về một HLV hiểu được chuyện này”, ông nói.

Tuy nhiên, Quaresma cũng không đổ toàn bộ trách nhiệm lên Martinez. Theo ông, các cầu thủ Bồ Đào Nha cũng phải tự nhận phần lỗi. Ở đẳng cấp hiện tại, họ không thể lúc nào cũng nhìn ra ngoài đường biên để chờ chỉ đạo từ HLV: “HLV có thể tập cả tuần cho phương án bên trái, nhưng trận đấu lại yêu cầu bạn đưa bóng sang phải. Vậy bạn sẽ làm gì? Nhìn HLV để chờ ông ấy nói à?".

Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2026.

Quan điểm của Quaresma là những cầu thủ hàng đầu phải đủ bản lĩnh để đọc trận đấu và tự điều chỉnh trên sân. Họ có vị thế, có kinh nghiệm và có chất lượng để làm điều đó. Vì thế, việc Bồ Đào Nha chơi bị động càng khiến ông khó chấp nhận.

Quaresma cũng chỉ trích riêng màn trình diễn của Renato Veiga. Ông thừa nhận cầu thủ này có thể phòng ngự ổn, nhưng cho rằng Veiga gặp vấn đề lớn khi phải triển khai bóng từ tuyến dưới. Với Quaresma, đó là hình ảnh tiêu biểu cho sự lúng túng của Bồ Đào Nha trước sức ép của Tây Ban Nha.

“Hàng tiền vệ của chúng ta có những cầu thủ lớn, tài năng lớn, nhưng ở World Cup này, họ rất yếu. Hàng công yếu, hàng thủ lạc lối. Tôi không thể chỉ trách Martinez, bởi các cầu thủ cũng không làm được điều họ cần phải làm”, Quaresma kết luận.

Những phát biểu của Quaresma phản ánh bầu không khí nặng nề quanh tuyển Bồ Đào Nha sau thất bại. Martinez nói đội bóng đã chơi trận hay nhất tại World Cup, nhưng nhiều cựu danh thủ và người hâm mộ không nhìn thấy điều đó. Với họ, Bồ Đào Nha không chỉ thua Tây Ban Nha. Họ còn thua chính kỳ vọng được tạo ra bởi một thế hệ tài năng nhưng chưa thể trở thành đội bóng lớn đúng nghĩa.