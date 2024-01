Chủ mỏ cấp đá cho dự án sân bay Long Thành lãi đậm

Hoạt động cấp đá cho dự án sân bay Long Thành đã giúp Công ty CP Hóa An lãi lớn trong năm 2023.

Công ty CP Hóa An (HoSE: DHA) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2023 với khoản lãi đậm.

Cụ thể, trong quý cuối năm ngoái, doanh thu công ty này đạt gần 110 tỷ đồng , giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, việc giảm giá vốn hàng bán đã giúp lợi nhuận gộp tăng 3% lên hơn 31 tỷ đồng .

Ở chiều chi phí, Hóa An cho biết chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng mạnh trong quý cuối năm 2023, tiêu tốn của công ty hơn 11 tỷ đồng , nhiều gấp đôi mức chi cùng kỳ năm trước đó. Tuy nhiên, nhờ được hoàn nhập chi phí tài chính 300 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước phải chi hơn 12 tỷ đồng mà lợi nhuận công ty vẫn tăng mạnh.

Theo đó, sau khi trừ đi chi phí, thuế phải nộp, Hóa An báo lãi ròng hơn 18 tỷ đồng trong quý IV/2023, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2023, Hóa An ghi nhận doanh thu thuần đạt 375 tỷ đồng , giảm 3% so với năm trước nhưng báo lãi ròng tăng 84%, đạt 96 tỷ đồng . Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây của doanh nghiệp. So với kế hoạch 365 tỷ đồng doanh thu và 72 tỷ đồng lãi sau thuế, Hóa An đã thực hiện vượt xa mục tiêu.

KẾT QUẢ KINH DOANH GẦN ĐÂY CỦA HÓA AN Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Doanh thu thuần Tỷ đồng 298 332 382 337 388 375 Lãi sau thuế

67 68 98 90 52 96

Được biết, Công ty CP Hóa An hiện là chủ sở hữu 3 mỏ đá gồm Núi Gió (Bình Phước, khai thác đến tháng 8/2038), Tân Cang 3 (Đồng Nai, khai thác đến tháng 3/2037) và Thạnh Phú 2 (Đồng Nai, khai thác đến tháng 9/2026), tổng công suất được cấp phép hơn 1,6 triệu m3/năm.

Trong đó, mỏ Tân Cang 3 và Thạnh Phú chỉ cách đại dự án sân bay Long Thành 25-30km và Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cho biết đây đang là nguồn cung cấp đá chính cho dự án này.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, nhu cầu đá xây dựng cho thi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 (2023-2026) lên tới 18 triệu m3. Nhu cầu này khiến các mỏ đá khu vực lân cận từ quý IV/2023 phải hoạt động hết công suất để cung cấp cho dự án.

Trong khi đó, mỏ Tân Cang 3 của Hóa An được đánh giá là có chất lượng đá phù hợp với tiêu chuẩn của dự án sân bay Long Thành và sẽ là nguồn cung cấp quan trọng. Ngoài ra, mỏ Thạnh Phú 2 cũng có vị trí thuận lợi khi cách dự án sân bay Long Thành chỉ khoảng 30 km.