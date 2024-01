TP.HCM đã đấu giá hơn 27.500 xe máy vi phạm trong năm 2023

Trong năm 2023, TP.HCM đã tịch thu, bán đấu giá 27.571 phương tiện, riêng đợt 3 đã hoàn thành đấu giá 5.334 phương tiện và thu về hơn 4 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 18/1, liên quan đến vấn đề đấu giá xe máy vi phạm, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP cho biết số phương tiện bị tạm giữ trong quá trình xử lý, ngăn chặn hành vi vi phạm năm 2023 là trên 155.000 phương tiện.

Trong đó bao gồm 1.537 ôtô, 153.493 môtô, xe máy và 1.283 xe 3, 4 bánh. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát giao thông đang tạm giữ khoảng 32.000 phương tiện tại các kho của Công an TP, còn Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức tạm giữ khoảng trên 20.000 phương tiện.

Thông tin về việc đấu giá xe vi phạm năm 2023, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết Công an TP đã tịch thu, bán đấu giá 27.571 phương tiện. Riêng đợt đấu giá lần 3 của Phòng Cảnh sát giao thông đã hoàn thành đấu giá 5.334 phương tiện và thu về hơn 4 tỷ đồng .

Thượng tá Lê Mạnh Hà tại buổi họp báo chiều 18/1. Ảnh: Thành Nhân.

Theo lãnh đạo Công an TP.HCM, quá trình đưa xe máy vi phạm đấu giá gặp khó khăn bởi quá trình tịch thu, xử lý, bán đấu giá tang vật, phương tiện bị tạm giữ chặt chẽ, tốn nhiều thời gian.

Cụ thể, để tịch thu, bán đấu giá tang vật, phương tiện bị tạm giữ, Công an TP phải thực hiện nhiều bước theo quy định như xác minh, giám định số khung, số máy phương tiện; đăng báo tìm chủ sở hữu; lập phương án xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu báo cáo về Bộ Công an, sau đó Công an TP ra quyết định phê duyệt phương án cho bán đấu giá. Cuối cùng là tổ chức các bước bán đấu giá tài sản theo quy định.

Hiện nay, có nhiều cách để giảm số lượng phương tiện giao thông bị tạm giữ như cho đặt tiền bảo lãnh để tự bảo quản phương tiện; tạm giữ giấy tờ để đảm bảo thay cho tạm giữ phương tiện; tăng cường xử lý tang vật, phương tiện (bằng hình thức tịch thu bán đấu giá)...

"Tuy nhiên phương án đặt tiền để đảm bảo thay cho tạm giữ phương tiện ít được cá nhân, doanh nghiệp áp dụng, mà chủ yếu lựa chọn biện pháp tạm giữ giấy tờ (đăng ký xe, đăng kiểm xe, bằng lái xe...) để đảm bảo thay cho việc tạm giữ phương tiện", đại diện Công an TP nói thêm.