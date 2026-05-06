Chủ đầu tư cảng Gemalink nói gì về sức ép từ 'siêu' cảng Cần Giờ?

Trước lo ngại của cổ đông về sự ảnh hưởng của "siêu" cảng Cần Giờ, Cái Mép Hạ đến Gemalink, lãnh đạo Gemadept cho biết không quá quan ngại về áp lực cạnh tranh từ các dự án này.

Giai đoạn 1 của dự án cảng Gemalink đã hoàn thành 800 m cầu cảng chính và 190 m cầu cảng khác, tiếp nhận tàu trọng tải đến 232.000 tấn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước tình hình TP.HCM chính thức trao quyết định nhà đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ - hướng tới cạnh tranh với Singapore, đồng thời cũng đang chuẩn bị triển khai cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ trong tương lai gần, cổ đông của Gemadept đã bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của các dự án "siêu" cảng này đến cảng Gemalink.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của CTCP Gemadept (HoSE: GMD) ngày 6/5, ông Nguyễn Thanh Bình, Tổng giám đốc Gemadept, cho biết doanh nghiệp không quá quan ngại về áp lực cạnh tranh từ các dự án này, mà nhấn mạnh rằng trong ít nhất 5 năm nữa, cảng Gemalink vẫn là cảng có quy mô lớn nhất khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Gemalink vẫn là cảng lớn nhất khu vực Cái Mép - Thị Vải trong 5 năm tới

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, với kịch bản thận trọng, khu vực Cái Mép sẽ tăng trưởng 8-10% đến năm 2030. Khi đó, sản lượng container thông qua dự kiến tăng mạnh từ mức 7,6 triệu TEUs hiện nay lên khoảng 12,5-12,7 triệu TEUs.

Tuy nhiên, ông Bình cho hay ngay cả khi các dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Cái Mép Hạ và Gemalink (giai đoạn 2, 3) hoàn thành đúng tiến độ, tổng công suất khu vực chỉ đạt khoảng 10,5 triệu TEUs. Như vậy, thị trường vẫn thiếu hụt khoảng 2 triệu TEUs.

Thực tế, các dự án cảng mà cổ đông đề cập mới ở giai đoạn đầu đầu tư xây dựng, dự kiến đến năm 2030 mới đưa vào khai thác. Còn giai đoạn 2 của Gemalink cũng vừa khởi công ngày 17/4. Đại diện Gemadept cho biết đang nỗ lực để việc xây dựng giai đoạn 3 chỉ cách giai đoạn 2 khoảng 12 tháng. Dự kiến đến cuối năm 2028 hoặc đầu 2029, doanh nghiệp sẽ đưa giai đoạn 3 vào vận hành, nâng tổng công suất của cảng lên 4 triệu TEUs.

"Trong ít nhất 5 năm nữa, Gemalink vẫn là cảng có quy mô lớn nhất khu vực Cái Mép - Thị Vải", ông Bình nhấn mạnh.

Phối cảnh Cảng nước nước sâu Gemalink. Ảnh: Chủ đầu tư.

Lãnh đạo Gemadept cho biết thêm trong năm 2025 và quý đầu năm nay, cảng Gemalink đã khai thác tối đa năng lực với sản lượng rất lớn. Đến tháng 4, sản lượng thông qua cảng thuộc nhóm cao nhất khu vực Cái Mép. Cảng vẫn còn cơ hội gia tăng sản lượng bằng các dịch vụ mới thông qua việc tối ưu hóa sắp xếp cầu bến và lựa chọn những tuyến dịch vụ có sản lượng tốt, giá dịch vụ cao.

Ngoài ra, cảng còn tiếp nhận thêm các tàu vãng lai để không trống cầu bến. Đại diện Gemadept cho biết mục tiêu năm nay của cảng là có thêm ít nhất một tuyến dịch vụ mới, nhưng thực tế cảng đã thu hút được ít nhất 3 tuyến mới và đang tiếp tục tăng thêm các tàu vãng lai để gia tăng sản lượng.

Dự kiến thành lập Trung tâm Tài chính Hàng hải quốc tế tại TP.HCM trong tháng 5

Cùng với việc đầu tư vào dự án Gemalink tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, đáng chú ý, ông Bình cho biết doanh nghiệp đã đề xuất và được UBND TP.HCM phê duyệt việc thành lập Trung tâm Tài chính Hàng hải quốc tế tại TP.HCM. Dự kiến trong tháng 5, doanh nghiệp sẽ khai trương trung tâm này để kết nối các định chế tài chính, bảo hiểm và dịch vụ hàng hải cao cấp.

Theo tính toán sơ bộ, doanh nghiệp có thể đóng góp từ 0,5% đến 1% vào tăng trưởng GDP quốc gia trong thời gian tới.

Trước bối cảnh ngành hàng hải và logistics toàn cầu đã qua chu kỳ biến động mạnh, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, doanh nghiệp sẽ chuyển đổi từ mô hình Port Centric (logistics tập trung tại cảng) sang Maritime Centric (logistics tập trung vào hàng hải, khai thác chuỗi giá trị đại dương). Bên cạnh hệ thống cảng, Gemadept sẽ đầu tư mạnh vào đội tàu biển và tàu sông công suất lớn, hiện đại hóa năng lực vận tải.

Trong năm nay, Gemadept sẽ tiếp tục triển khai các khoản đầu tư nhằm nâng cao năng lực đội sà lan, đưa vận tải thủy trở thành một trụ cột quan trọng trong chiến lược giai đoạn 2026-2030 với lợi nhuận đóng góp trên 1.000 tỷ đồng . Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa hoạt động và gia tăng giá trị trong chuỗi hệ sinh thái logistics và khai thác cảng khép kín.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng đang tìm đối tác để thoái vốn hoặc hợp tác đầu tư dự án trồng rừng tại Campuchia (khoảng 30.000 ha) trong năm nay, nhằm tập trung vào lĩnh vực cốt lõi là khai thác cảng và logistics.