Chốt tỷ lệ chuyến bay nội địa - quốc tế tại sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tổ chức đánh giá, chủ động điều phối và phân định tỷ lệ khai thác quốc tế - nội địa tại 2 cảng hàng không Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Bộ Xây dựng cho biết sân bay Long Thành sẽ đón 80% chuyến bay quốc tế và 10% chuyến bay nội địa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về phương án khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Cơ quan này xác định phương án khai thác Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Long Thành theo mô hình cặp cảng hàng không quốc tế khai thác đồng thời, Nhà nước chủ động điều phối và phân định tỷ lệ khai thác quốc tế - quốc nội tại từng cảng theo từng thời kỳ.

Theo Bộ Xây dựng, sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% các chuyến bay quốc tế và 10% chuyến bay nội địa. Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 20% các chuyến bay quốc tế và 90% các chuyến bay nội địa.

Cụ thể, với sân bay Long Thành, phương án khai thác đường bay quốc tế sẽ áp dụng cho toàn bộ các đường bay quốc tế từ 1.000 km trở lên. Các đường bay quốc tế khác theo lựa chọn của các hãng hàng không. Phương án khai thác bay nội địa sẽ theo lựa chọn của các hãng hàng không Việt Nam.

Sân bay Long Thành dự kiến vận chuyển 10-12% sản lượng trên đường bay trục Hà Nội/ Đà Nẵng - TP.HCM của các hãng hàng không Việt Nam.

Với sân bay Tân Sơn Nhất, phương án khai thác đường bay quốc tế sẽ áp dụng cho toàn bộ đường bay quốc tế dưới 1.000 km. Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác các thị trường giữa TP.HCM và Thái Lan, Campuchia và Lào với tỷ trọng 15-17% tổng khai thác quốc tế đến khu vực TP.HCM.

Phương án khai thác nội địa sẽ theo lựa chọn của các hãng hàng không Việt Nam.

Nhà nước chủ động điều phối và phân định tỷ lệ khai thác quốc tế - nội địa tại từng cảng theo từng thời kỳ. Tiêu chí phân chia sẽ được xem xét lại sau 5 năm đầu khai thác thực tế.

Bộ Xây dựng nhận định dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, có nhiều tổ hợp đầu tư phức tạp, đang được các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác theo yêu cầu.

Vì vậy, chuẩn bị tốt cho công tác khai thác sân bay Long Thành là bước quan trọng để đảm bảo sẵn sàng chuyển giao từ giai đoạn đầu tư sang giai đoạn khai thác được an toàn, phát huy hiệu quả ngay từ những ngày đầu.

Lộ trình chuyển giao khai thác đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư, đúng mục tiêu đầu tư của dự án.

"Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tổ chức đánh giá, chủ động điều phối và phân định tỷ lệ khai thác quốc tế - nội địa tại từng cảng hàng không phù hợp theo từng thời kỳ để tổ chức khai thác hiệu quả Cảng HKQT Long Thành và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trong quá trình vận hành khai thác", văn bản nêu rõ.