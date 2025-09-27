Chốt thời điểm làm tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái dài khoảng 187 km, xuất phát từ ga Nam Đình Vũ (Hải Phòng) và kết thúc tại khu vực Móng Cái (Quảng Ninh).

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi ý kiến cử tri tỉnh Quảng Ninh liên quan đến việc đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, kết nối với Đông Hưng (Trung Quốc).

Cử tri Quảng Ninh cho rằng đây là tuyến giao thông chiến lược, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế biên mậu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, ổn định và bền vững cho xuất khẩu nông, lâm, thủy sản từ các tỉnh phía Nam sang thị trường Trung Quốc.

Theo Bộ Xây dựng, trong Quy hoạch mạng lưới đường sắt Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái dài khoảng 187 km, xuất phát từ ga Nam Đình Vũ (Hải Phòng) và kết thúc tại khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Tuyến dự kiến sử dụng khổ đường 1.435 mm, điện khí hóa và lộ trình đầu tư sau năm 2030.

Hiện trên hành lang Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái có hai phương thức vận tải chủ yếu: đường thủy (nội địa và ven biển) chiếm ưu thế do chi phí thấp và đường bộ với tuyến cao tốc Hạ Long - Móng Cái mới đưa vào khai thác, quy mô 4 làn xe, có khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách đến năm 2040 (hiện mới khai thác khoảng 20% công suất).

Theo quy hoạch, hành lang này sẽ có đủ 3 phương thức: đường biển, đường bộ và đường sắt. Trong đó, hàng hóa vẫn ưu tiên vận tải thủy, hành khách chủ yếu đi bằng đường bộ; tuyến đường sắt sẽ được đầu tư khi nhu cầu vận tải liên vận quốc tế tăng cao.

Để chuẩn bị cho dự án, Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với phía Trung Quốc lập quy hoạch chi tiết tuyến; đồng thời giao ban quản lý dự án Thăng Long lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư.

Trong khi chờ triển khai, Bộ đề nghị tỉnh Quảng Ninh khai thác tối đa tiềm năng của hệ thống giao thông hiện hữu, đặc biệt là đường thủy và đường bộ, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang Trung Quốc.

Liên quan đến công tác chuẩn bị, vừa qua đoàn công tác liên ngành do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy dẫn đầu đã tham dự Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Liên hợp hợp tác đường sắt Việt - Trung.

Hai bên đã trao đổi về việc Trung Quốc hỗ trợ kỹ thuật cho dự án quy hoạch chi tiết hai tuyến đường sắt kết nối: Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và Hà Nội - Đồng Đăng. Hiện phía Trung Quốc đã lựa chọn đơn vị tư vấn và hai bên sẽ tiếp tục phối hợp, hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai.