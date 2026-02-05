Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chốt giá Honda CR-V hybrid lắp ráp trong nước, thấp nhất 1,17 tỷ đồng

  • Thứ năm, 5/2/2026 10:29 (GMT+7)
  • 48 phút trước

So với Honda CR-V bản nhập khẩu, giá của mẫu xe lắp ráp có sự thay đổi nhất định ở cả 2 phiên bản L và e:HEV RS.

Honda vừa công bố giá bán của CR-V bản lắp ráp trong nước. Cụ thể, CR-V e:HEV L có giá 1,17 tỷ đồng. Trong khi đó, bản e:HEV RS có giá 1,25 tỷ đồng.

Như vậy so với CR-V L bản xăng, CR-V e:HEV L nhỉnh hơn khoảng 71 triệu, trong khi bản e:HEV RS lắp ráp thấp hơn mẫu xe nhập khẩu 9 triệu đồng.

Điều này không khó hiểu bởi CR-V e:HEV L được nâng cấp và thay đổi toàn bộ hệ thống động cơ so với bản L chạy xăng hiện hành.


Honda, Honda CR-V anh 1Honda, Honda CR-V anh 2

Honda CR-V e:HEV bản lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

Hệ thống hybrid của Honda CR-V e:HEV ở cả bản L và RS là sự kết hợp giữa động cơ đốt trong 2.0L với 2 motor điện, khi vận hành cùng nhau sẽ sản sinh công suất đầu ra tối đa 204 mã lực. Trong số này, motor kéo có vòng quay cực đại 14.500 vòng/phút, sản sinh lực kéo đến 335 Nm.

Tại Việt Nam, Honda CR-V cùng phân khúc với Hyundai Tucson, Kia Sportage hay Ford Territory. Kết thúc năm 2025, phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ C thương hiệu Honda ghi nhận doanh số 1.888 xe. Trong khi đó, doanh số của mẫu xe bản chạy xăng bán được 11.556 chiếc.

Đan Thanh

Honda Honda CR-V Honda lắp ráp SUV e:HEV

