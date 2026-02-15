Chơi Tết bằng ôtô - kiểm tra kỹ xe, đừng để bị phạt nguội

Kiểm tra kỹ phương tiện, chấp hành nghiêm luật giao thông là những lưu ý giúp hành trình chơi Tết bằng ôtô diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Dịp Tết Nguyên đán các năm gần đây, ngày càng nhiều người lựa chọn phương án tự lái ôtô về quê. So với di chuyển bằng xe khách, máy bay hay tàu hỏa, chơi Tết bằng ôtô có thể mất nhiều thời gian hơn nhưng đổi lại là sự linh hoạt trong di chuyển, khả năng gắn kết tình cảm gia đình.

Để chuyến đi về quê, chơi Tết, du xuân bằng ôtô diễn ra trọn vẹn, việc chuẩn bị kỹ lưỡng trước chuyến đi đóng vai trò quan trọng.

Kiểm tra xe

Bất kể ôtô có thường xuyên được sử dụng trước dịp Lễ, Tết hay không, những chuyến đi du xuân, hồi hương thường có quãng đường khá dài, có thể lên đến vài trăm, thậm chí cả nghìn km. So với tần suất sử dụng thông thường, đây là mức cao hơn đáng kể, do đó phương tiện cần được kiểm tra, bảo dưỡng kỹ lưỡng trước khi khởi hành.

"Dàn chân" của xe là một trong những ưu tiên cần kiểm tra trước chuyến hành trình chơi Tết bằng ôtô. Tình trạng của 4 bánh xe, hệ thống phanh cũng như lốp dự phòng, bộ dụng cụ thay lốp, bơm lốp và vá lốp khẩn cấp cần được xem xét kỹ lưỡng.

Tình trạng bánh xe và hệ thống phanh cần được kiểm tra trước chuyến hành trình chơi Tết bằng ôtô. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Các chi tiết khác của xe như dầu phanh, dầu động cơ, nước làm mát, nước rửa kính và tình trạng bình ắc-quy cũng cần phải kiểm tra.

Nếu chọn khởi hành sớm, đi ban đêm hoặc di chuyển đường dài, cụm đèn chiếu sáng chính cũng cần được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo hoạt động tốt. Quá trình kiểm tra tương tự cũng cần thực hiện với đèn hậu, đèn xi-nhan trước sau.

Đặc biệt, tài xế cần chủ động kiểm tra biển số trước và sau trên ôtô, tháo gỡ các băng dính, chi tiết làm che lấp biển số nếu có, hoặc lau sạch biển số trong trường hợp bị bám bẩn do bùn đất.

Động thái này vừa thể hiện văn minh giao thông, vừa giúp tránh được khoản tiền phạt 20-26 triệu đồng, theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định 168.

Lên kế hoạch di chuyển

Vào dịp Tết Nguyên đán hay trong các kỳ nghỉ kéo dài, tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra ở các cửa ngõ thành phố lớn, trên cao tốc và các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường gom xung quanh.

Do vậy, tài xế cần thường xuyên kiểm tra tình trạng giao thông trên hướng tuyến sắp đi, chủ động thay đổi lộ trình cho phù hợp để không phải đứng "chôn chân" khi gặp phải kẹt xe kéo dài.

Việc sử dụng các ứng dụng điều hướng trên thiết bị di động có thể giúp ích phần nào. Chẳng hạn, ứng dụng Google Maps sẽ hiển thị màu đỏ cho những đoạn đường đang "kẹt cứng", tài xế có thể quan sát và chủ động điều chỉnh lộ trình để tránh kẹt xe.

Lưu lượng giao thông thường tăng cao vào các dịp Lễ, Tết do nhu cầu di chuyển lớn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước đây, nhiều người thường chọn phương án khởi hành sớm, hoặc đi xuyên đêm để tránh kẹt xe. Cách làm này dần phổ biến, khiến sáng sớm hay tối muộn cũng có thể trở thành cao điểm tắc nghẽn trên các tuyến đường.

Nếu di chuyển với ôtô điện, tài xế không cần quá lo lắng về khả năng hết pin khi gặp kẹt xe.

Tuy nhiên để đảm bảo chuyến đi được suôn sẻ, bên cạnh sạc đầy pin trước lúc khởi hành, tài xế cũng cần lên kế hoạch cho một điểm dừng nghỉ dọc đường có trụ sạc công cộng. Việc này vừa giúp tài xế được nghỉ ngơi, vừa cho phép xe điện có quãng nghỉ và nạp thêm một ít năng lượng trước khi tiếp tục hành trình.

Không vi phạm để tránh bị phạt

Không chỉ lúc chơi Tết bằng ôtô, an toàn phải luôn là ưu tiên hàng đầu khi cầm lái phương tiện tham gia giao thông, dù là ôtô hay xe máy.

Việc tuân thủ các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại Luật Giao thông 2024 sẽ đảm bảo giúp tài xế tránh được các khoản phạt có thể lên đến vài chục triệu đồng.

Người điều khiển phương tiện phải luôn cho xe di chuyển đúng tốc độ quy định, không vượt đèn đỏ, không dùng điện thoại di động khi đang lái xe. Cùng với tài xế, hành khách đi cùng cũng phải thắt dây an toàn đầy đủ, trước mắt nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình.

Hiện, quy định về chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m bằng ôtô vẫn chưa chính thức có hiệu lực. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ này, trẻ em vẫn có thể ngồi ở hàng ghế trước, hoặc ngồi ở hàng sau mà không cần đặt vào các loại ghế nôi hay ghế an toàn.

Dù vậy, tài xế và người lớn đi cùng vẫn nên giám sát kỹ trẻ khi ngồi trên ôtô, đảm bảo trẻ không "táy máy" các phím điều khiển tại khu vực táp-lô, hoặc đùa giỡn trong khoang lái gây mất an toàn.

Các vi phạm của tài xế đều được camera giám sát giao thông tích hợp AI ghi nhận. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tài xế cũng cần lưu ý hệ thống giám sát giao thông bằng camera AI đã được triển khai tại nhiều nơi, trên các tuyến cao tốc. Do đó, các lỗi vi phạm như chạy quá tốc độ, không thắt dây an toàn, vượt đèn đỏ đều có thể bị phát hiện, dẫn đến các khoản phạt nguội.

Chẳng hạn, Nghị định 168 quy định người điều khiển ôtô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu sẽ bị phạt số tiền 18-20 triệu đồng. Người cầm lái ôtô cũng sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, hoặc trừ đến 10 điểm nếu vượt đèn đỏ và gây tai nạn.

Tài xế cũng cần kiểm tra tình trạng tài khoản giao thông dùng để trả phí cầu, đường. Nếu điều khiển ôtô vào làn ETC nhưng không đủ điều kiện để thu phí không dừng (xe không gắn thẻ đầu cuối), tài xế sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.