Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Format-Lifestyle

Chơi gì đêm countdown tại TP.HCM?

  • Thứ tư, 31/12/2025 10:20 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Không chỉ có pháo hoa và countdown, TP.HCM đón năm mới với loạt trải nghiệm như HoZo Fest, metro miễn phí vé...

Nhóm bạn trẻ trên tuyến metro số 1 dịp 30/4. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đêm giao thừa 2026, TP.HCM bước vào thời khắc chuyển giao năm mới với nhịp điệu sôi động kéo dài từ trung tâm đến các khu đô thị mới, từ những đại nhạc hội ngoài trời đến tour di sản giữa phố xá đông đúc.

Không chỉ có pháo hoa và đếm ngược, thành phố còn mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm đủ để mỗi người tự tìm cho mình một cách "mở màn" năm mới.

TP.HCM anh 1TP.HCM anh 2
TP.HCM anh 3

TP.HCM bắn pháo hoa nhiều điểm trong dịp 30/4. Ảnh: Tô Chí Hùng.

Pháo hoa nghệ thuật

Từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026, bầu trời TP.HCM rực sáng với màn bắn pháo hoa nghệ thuật tại 6 địa điểm. Ba điểm bắn tầm cao đặt tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Ba điểm bắn tầm thấp gồm Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu Biệt thự Kim Long - cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè).

Sau sáp nhập địa giới hành chính, mạng lưới điểm xem pháo hoa được mở rộng, giúp người dân ở nhiều khu vực có thể theo dõi trọn vẹn khoảnh khắc giao thừa.

TP.HCM anh 4TP.HCM anh 5
TP.HCM anh 6

Khách quốc tế hào hứng xem pháo hoa, tham quan trung tâm TP.HCM dịp Tết Dương lịch 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Countdown 2026

Trước thời điểm giao thừa, không khí lễ hội đã được khuấy động từ chiều 31/12 với chương trình Countdown 2026 trải dài dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ và dự kiến lan sang trục Lê Lợi, Công viên Lam Sơn cùng khu vực trước Nhà hát Thành phố.

Sự kiện quy tụ loạt nghệ sĩ quen mặt như SOOBIN Hoàng Sơn, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi, Kay Trần hay Phạm Anh Khoa, biến khu trung tâm thành một không gian biểu diễn ngoài trời kéo dài đến khuya.

Ở phía Đông thành phố, The Global City cũng tổ chức đại nhạc hội đếm ngược với sự tham gia của Noo Phước Thịnh, JustaTee và nhiều DJ, tạo thêm lựa chọn cho người trẻ muốn tránh đám đông ở khu vực trung tâm.

TP.HCM anh 7TP.HCM anh 8
TP.HCM anh 9

Chương trình âm nhạc Hozo City Tết Fest 2025 được tổ chức ngày 27/12. Ảnh: BTC.

Hozo City Tết Fest 2025

Tại Công viên bờ sông Sài Gòn, chương trình Hozo City Tết Fest 2025 diễn ra 5 ngày liên tiếp từ 27-31/12, với chủ đề "City maze-ing - Muôn sắc bất ngờ" và khép lại bằng đêm countdown.

Không chỉ có âm nhạc với dàn nghệ sĩ Mỹ Tâm, Vũ Cát Tường, Đức Phúc, Hoàng Dũng, Suboi…, lễ hội được thiết kế như một mê cung trải nghiệm: Immersive House, triển lãm đa phương tiện, mapping "Tết Morphosis", cuộc thi đầu bếp trẻ Vị Battle, triển lãm "8 không gian - 8 câu chuyện Ẩm thực Việt", khu ẩm thực đường phố A-Maze Street… hứa hẹn mang đến đa trải nghiệm cho khách.

TP.HCM anh 10TP.HCM anh 11
TP.HCM anh 12

Tuyến metro số 1 giúp việc di chuyển của người dân và du khách từ ngoại ô vào trung tâm thành phố thêm thuận tiện, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết. Ảnh: Linh Huỳnh.

Miễn phí vé metro số 1

Để thuận tiện cho việc đi lại của người dân và du khách trong dịp Tết Dương lịch, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên được miễn 100% vé trong ngày 1/1/2026.

Hành khách có thể quét căn cước gắn chip, mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC hoặc lấy vé giấy tại kiosk tự động trong ga.

Thành phố cũng tăng tần suất khai thác với 264 chuyến tàu trong ngày 31/12 và 276 chuyến trong ngày 1/1, trong đó có 20 chuyến sáng sớm để phục vụ nhu cầu đi lại sau thời khắc giao thừa.

Năm 'xô đổ mọi kỷ lục' của du lịch TP.HCM

Sau năm A50 bùng nổ với 53,5 triệu lượt khách, thu về 260.000 tỷ đồng, du lịch TP.HCM bước vào 2026 với tham vọng đón 61 triệu lượt khách, hướng đến trở thành trung tâm du lịch của khu vực.

18 giờ trước

Khó đặt chỗ rooftop, nhà hàng xem pháo hoa Tết Dương lịch ở TP.HCM

Một số quán rooftop, nhà hàng quanh khu vực sông Sài Gòn đã kín chỗ xem pháo hoa Tết Dương lịch 2026 từ giữa tháng 12. Lượng khách dịp này tăng nhiều so với năm trước.

32:1935 hôm qua

Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn

Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.

4 ngay nghi Tet Duong lich khong roi TP.HCM hinh anh

4 ngày nghỉ Tết Dương lịch không rời TP.HCM

13:30 26/12/2025 13:30 26/12/2025

0

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày sắp tới, nếu không có cơ hội du lịch xa, bạn có thể tìm nhiều nguồn cảm hứng mới tại TP.HCM, bằng cách lê la quán xá hay ghé các điểm đến trẻ trung.

Linh Huỳnh

TP.HCM TP.HCM Tết Dương lịch Du lịch TP.HCM Countdown Metro miễn vé pháo hoa 2026

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý