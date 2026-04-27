Chợ hè Premier League nóng vì mốc 100 triệu euro

|
Ở Anh, Morgan Rogers của Aston Villa lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn. Chelsea đặc biệt quan tâm, trong khi Arsenal, Bayern Munich và Paris Saint-Germain sẵn sàng nhập cuộc. Với định giá khoảng 80 triệu euro, một cuộc cạnh tranh mạnh mẽ hoàn toàn có thể đẩy thương vụ này vượt mốc 100 triệu euro.
|
Rogers đang trải qua giai đoạn thăng tiến mạnh mẽ trong màu áo Aston Villa. Dù vừa gia hạn hợp đồng tới năm 2031, tương lai của tiền vệ 23 tuổi vẫn bị đặt dấu hỏi khi nhiều đội bóng lớn sẵn sàng trải thảm đỏ.
|
Julian Alvarez đang hồi sinh mạnh mẽ tại Atletico Madrid sau khi rời Manchester City. Với 48 bàn sau 104 trận, tiền đạo người Argentina chứng minh giá trị của một nhạc trưởng đích thực trên hàng tấn công.
|
Sự quan tâm từ Arsenal và Chelsea mở ra khả năng anh tái xuất Premier League. Atletico không dễ nhả người, nhưng mức giá 100 triệu euro có thể khiến họ phải cân nhắc, nhất là trong bối cảnh đội bóng cần tái cấu trúc đội hình.
|
Anthony Gordon có thể trở thành mỏ vàng của Newcastle United trong kỳ chuyển nhượng hè này. Dù phong độ tại Premier League chưa quá nổi bật, anh lại bùng nổ tại Champions League với 10 bàn sau 12 trận, thành tích kỷ lục của CLB.
|
Liverpool, Arsenal và Bayern đều đang theo sát Gordon. Nếu tỏa sáng ở World Cup, giá trị của Gordon hoàn toàn có thể tăng vọt, giúp Newcastle tạo ra thương vụ vượt xa mốc 100 triệu euro.
|
Yan Diomande (trái) nổi lên như một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất châu Âu. Gia nhập RB Leipzig từ Leganes với giá chỉ 20 triệu euro, cầu thủ 19 tuổi nhanh chóng bùng nổ tại Bundesliga với 12 bàn thắng và 8 kiến tạo. Tốc độ, khả năng rê dắt cùng sự tự tin giúp anh trở thành mục tiêu săn đón của hàng loạt ông lớn.
|
Liverpool xem Diomande như phương án kế nhiệm dài hạn cho Mohamed Salah. Tuy nhiên, Leipzig tỏ ra cứng rắn khi định giá tài năng trẻ này ở mức 100 triệu euro. Với việc chi đậm ở mùa hè trước, câu hỏi đặt ra là liệu đội chủ sân Anfield có dám tiếp tục "đốt tiền" cho canh bạc này hay không.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.