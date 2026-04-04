Barca vỡ mộng Alvarez vì giá 100 triệu euro

Julian Alvarez nằm trong tầm ngắm của Barcelona, song đội bóng xứ Catalonia không sẵn sàng chi vượt khả năng tài chính.

Julian Alvarez nằm trong tầm ngắm của Barcelona.

Barcelona tính đến phương án làm mới hàng công khi Robert Lewandowski chuẩn bị bước sang tuổi 38 vào tháng 8. Tiền đạo người Ba Lan sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa, trong khi tương lai của Ferran Torres cũng chưa rõ ràng khi đàm phán gia hạn bị đình trệ.

Trong bối cảnh đó, Julian Alvarez nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý. Chân sút người Argentina, hiện khoác áo Atletico, được bộ phận thể thao của Barcelona đánh giá cao về khả năng thích nghi với hệ thống thi đấu.

Tuy nhiên, quan điểm của ban lãnh đạo Barcelona khá rõ ràng. Đội bóng sẽ không thực hiện một thương vụ vượt quá giới hạn tài chính.

Điều khoản giải phóng của Alvarez lên tới 500 triệu euro, còn Atletico Madrid được cho là không chấp nhận mức phí dưới 100 triệu euro. Đây là con số ngoài tầm với của Barcelona ở thời điểm hiện tại.

Chủ tịch Joan Laporta cũng công khai lập trường. Ông khẳng định Alvarez là cầu thủ chất lượng, nhưng không phải mục tiêu để CLB chi tiêu mất kiểm soát. Theo Laporta, điều quan trọng là cầu thủ phải thể hiện mong muốn gia nhập và các điều khoản phải phù hợp với khả năng của đội bóng.

Trên thực tế, Alvarez từng tiến rất gần Barcelona khi còn chơi cho Manchester City. Tuy nhiên, đội chủ sân Camp Nou khi đó không đủ điều kiện tài chính cũng như quy định công bằng tài chính để hoàn tất thương vụ.

Một số nguồn tin từ Argentina cho rằng Alvarez có mong muốn khoác áo Barcelona trong tương lai. Tuy vậy, tiền đạo này vẫn giữ thái độ thận trọng khi được hỏi về điểm đến tiếp theo.

Theo các nguồn tin nội bộ, Barcelona chỉ có thể đưa ra đề nghị khoảng 50 triệu euro, kèm khả năng trao đổi cầu thủ. Mọi thứ hiện vẫn dừng ở mức theo dõi, trong khi Alvarez chuẩn bị cùng Atletico Madrid đối đầu Barcelona liên tiếp trong thời gian ngắn.